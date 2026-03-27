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JAVLJAJU LIBANSKI MEDIJI

Izrael bombardovao južna područja Bejruta

Područje, koje je inače gusto naseljeno, većinom su napustili stanovnici nakon upućenih poziva na evakuaciju

Žestok napad na Bejrut. Screenshot / Al Jazeera

A. O.

27.3.2026

Libanski mediji javljaju da su južna predgrađa Bejrut bila meta izraelskog napada.

Prema navodima libanske zvanične Nacionalne novinske agencije, "neprijateljski avioni" su u ranim jutarnjim satima izveli udar na područje Tahouitet al-Ghadir, koje se nalazi u južnim predgrađima grada.

Izrael je ranije izdao široka upozorenja za evakuaciju tog područja, ali neposredno prije jutrošnjeg napada nije bilo konkretne najave.

Područje, koje je inače gusto naseljeno, većinom su napustili stanovnici nakon upućenih poziva na evakuaciju.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama.

# NAPAD
# IZRAEL
# BEJRUT
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