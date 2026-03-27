Putin tražio novac od ruskih oligarha za odbranu Rusije

Predsjednik Rusije Vladimir Putin tražio je donacije od ruskih oligarha za odbranu zemlje kako bi nastavili invaziju na Ukrajinu.

Prema izvještaju, ruski predsjednik namjerava nastaviti sukob, koji je započeo u februaru 2022. godine, sve dok Moskva ne preuzme kontrolu nad preostalim područjima Donbasa. Najmanje dva biznismena su potvrdila da su spremna dati doprinos budžetu za odbranu nakon razgovora sa Putinom, navodi Financial Times.

Kremlj je prošle godine povećao izdvajanja za odbranu za 42 posto, na 13,1 bilion rublja (141,6 milijardi eura), dok pokušava stabilizirati ekonomiju dodatnim oporezivanjem.

Ministar ekonomije, Maksim Rešetnikov, izjavio je da se razmatra novi porez na neočekivani prihod ukoliko rublja nastavi slabiti. Prošle godine uveden je jednokratni porez od 10 posto na neočekivani prihod nekih velikih kompanija, a u januaru je PDV povećan na 22 posto kako bi se prikupilo dodatnih 600 milijardi rublji od malih i srednjih preduzeća.

Budžetski deficit za januar i februar porastao je na više od 90 posto predviđene godišnje brojke, jer američke sankcije primoravaju Moskvu da prodaje naftu po znatno nižim cijenama.

Putin je upozorio kompanije i vladu da budu oprezni u trošenju dodatnih prihoda od rasta cijena izvoza, ističući da bi rasipanje ili isplata dividendi mogla biti rizična.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je za Reuters rekao da američke sigurnosne garancije za mirovni sporazum u Ukrajini zavise od ustupanja Donbasa Rusiji. Zelenski je dodao da SAD vrši pritisak na ukrajinsku stranu i istaknuo važnost istočnog dijela zemlje u sigurnosnim garancijama.