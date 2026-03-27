Libanski novinar tvrdi da će američka invazija krenuti iz Emirata: Odgovor Irana bit će kakav oči nisu vidjele ni um zamislio

Novinar iz Libana Hasan Illaik kazao je da prema informacijama do kojih je došao, američka invazija na Iran, ukoliko se Donald Tramp (Trump) odluči na taj potez, mogla krenuti s teritorije Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ilaik koji je dugo godina radio za libanski Al-Akhbar, list koji se povezuje s Hezbolahom, naveo je kako je Iran podatke o potencijalnoj "ruti" napada dobio od jedne velike zemlje.

- Obavještajni podaci koje je Iran dobio od velike zemlje ukazuju na skori početak američke invazije na iranska ostrva u blizini Hormuškog moreuza, koja će se odvijati s teritorija pod kontrolom emiratskog režima. Savjet prijateljima u UAE: Kada ova invazija počne, brzo napustite zemlju, kopnom, prema Omanu ili prema Saudijskoj Arabiji. Početak ove invazije će iranski odgovor emiratskom režimu učiniti nečim što nijedno oko nije vidjelo, nijedno uho nije čulo, a nijedan um Bin Zayeda nije ni zamislio. Zima dolazi za kuću Nahyana - poručio je novinar, aludiravši na vladajuću porodicu u Emiratima.

Inače, američki predsjednik Donald Tramp u četvrtak je izjavio kako se pregovori s Iranom nastavljaju, a u tom cilju, kako ističe, prolongirao je napade na energetsku infrastrukturu Irana.

- Na zahtjev iranske vlade, molim vas da ova izjava posluži kao potvrda da pauziram period uništavanja elektrane za 10 dana, do ponedjeljka, 6. aprila 2026. godine, u 20:00 sati po istočnom vremenu. Razgovori su u toku i, uprkos pogrešnim izjavama medija koji šire lažne vijesti i drugih, oni idu vrlo dobro - zaključio je Tramp.