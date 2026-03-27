Nestale dvije jedrilice s humanitarnom pomoći za Kubu

Jedrilice pune humanitarne pomoći koje su putovale iz Meksika za Kubu nestale su u Karibima gdje je u toku operacija potrage i spašavanja.

Meksiko je rasporedio pomorske timove i vojne avione za potragu kako bi locirali jedrilice Friendship i Tigger Moth u kojima se nalazi najmanje devet članova posade.

Očekivalo se da će brodovi stići u Havanu u utorak ili srijedu, ali nije bilo nikakve komunikacije s njihove strane niti potvrde njihovog dolaska, saopćila je mornarica.

Meksička mornarica je saopćila da koristi sve resurse koji su joj na raspolaganju kako bi locirala jedrilice i osigurala sigurnost posade.

Devet članova posade je iz Poljske, Francuske, Kube i SAD.

Meksiko je saopćilo da je uspostavljen kontakt sa centrima za koordinaciju pomorskog spašavanja iz svake zemlje, zajedno sa njihovim diplomatskim predstavnicima.

Kubanska vlada nije dala nikakav komentar o nestalim brodovima.

Kuba se posljednjih sedmica uveliko oslanjala na humanitarne pošiljke iz Meksika, dok se zemlja bori s višestrukim nacionalnim nestancima struje zbog američke energetske blokade.

Tramp je povećao pritisak na Kubu otkako su američke snage u januaru uhapsile bivšeg predsjednika Venecuele Nicolasa Madura.

Venecuela je prethodno isporučivala velike količine nafte Kubi, svom regionalnom savezniku.