Rješenje za manjak parkinga: Kako u Kini radi pametni višespratni parking sistem

Pametni višespratni parking sistemi predstavljaju moderno rješenje za izazove urbanog razvoja i ograničenog prostora u velikim i gusto naseljenim gradovima.

Sistem automatizacije

Ovi sistemi omogućavaju efikasno parkiranje većeg broja vozila na maloj površini zahvaljujući automatizaciji i organizaciji.

Za razliku od klasičnih garaža, gdje vozači sami traže mjesto i voze kroz rampe, pametni višespratni parking funkcioniše vertikalno – vozač dolazi do ulazne platforme, ostavlja vozilo, a sistem ga automatski transportuje do slobodne pozicije unutar objekta.

Proces je brz, siguran i eliminira nepotrebno kretanje unutar garaže.

Posebno je koristan u okruženjima s konstantnim prometom, poput bolnica, gdje je pouzdan i organizovan parking neophodan.

Protočnost vozila

Sistem povećava protočnost vozila, smanjuje gužve i bolje koristi raspoloživi prostor, dok automatizacija smanjuje prisustvo pješaka i vozila u istim zonama, što minimizira rizik od nezgoda i oštećenja.