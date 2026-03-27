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SISTEM AUTOMATIZACIJE

Rješenje za manjak parkinga: Kako u Kini radi pametni višespratni parking sistem

Ovi sistemi omogućavaju efikasno parkiranje većeg broja vozila na maloj površini zahvaljujući automatizaciji i organizaciji

Višespratni parking. Platforma X

B. S.

27.3.2026

Pametni višespratni parking sistemi predstavljaju moderno rješenje za izazove urbanog razvoja i ograničenog prostora u velikim i gusto naseljenim gradovima.

Sistem automatizacije

Ovi sistemi omogućavaju efikasno parkiranje većeg broja vozila na maloj površini zahvaljujući automatizaciji i organizaciji. 

Za razliku od klasičnih garaža, gdje vozači sami traže mjesto i voze kroz rampe, pametni višespratni parking funkcioniše vertikalno – vozač dolazi do ulazne platforme, ostavlja vozilo, a sistem ga automatski transportuje do slobodne pozicije unutar objekta. 

Proces je brz, siguran i eliminira nepotrebno kretanje unutar garaže.

Posebno je koristan u okruženjima s konstantnim prometom, poput bolnica, gdje je pouzdan i organizovan parking neophodan. 

Protočnost vozila

Sistem povećava protočnost vozila, smanjuje gužve i bolje koristi raspoloživi prostor, dok automatizacija smanjuje prisustvo pješaka i vozila u istim zonama, što minimizira rizik od nezgoda i oštećenja.

Dodatna prednost je optimizacija prostora – vertikalni dizajn omogućava smještaj znatno većeg broja vozila u odnosu na tradicionalne garaže, bez potrebe za širenjem infrastrukture.

Time se postiže balans između funkcionalnosti i prostorne efikasnosti, što je ključno u gusto naseljenim sredinama.

Pametni parking sistemi predstavljaju značajan korak u unapređenju urbane infrastrukture, kombinujući tehnologiju, automatizaciju i praktičnost.

Njihova primjena poboljšava iskustvo parkiranja, smanjuje stres korisnika i doprinosi boljoj organizaciji saobraćaja u kompleksnim okruženjima poput bolnica i velikih javnih objekata.

# KINA
# PARKING
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