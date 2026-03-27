Emirati će biti dio grupe za otvaranje Hormuškog moreuza: Lobiraju za formiranje koalicije

Dio multinacionalne pomorske operativne grupe će biti i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), a cilj im je ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Emirati lobiraju za formiranje koalicije kako bi se osigurao prolaz brodova kroz taj vitalni plovni put, izvještava Financial Times.

UAE su obavijestile SAD i druge zapadne države da će Abu Dhabi rasporediti vlastitu mornaricu.

Dalje se navodi da UAE također rade na rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a s Bahreinom kako bi se svakoj budućoj radnoj grupi dao mandat, ali Rusija i Kina bi se mogle usprotiviti tom potezu, rekao je jedan od izvora, prenosi Guardian.

U izvještaju se navodi da su zemlje Perzijskog zaljeva zabrinute da bi Iran mogao pokušati zadržati kontrolu čak i ako rat završi.

Među nekim zemljama Perzijskog zaljeva i Trampovom (Trump) administracijom sve je veće uvjerenje da ne postoji jednostavan način za ponovno otvaranje moreuza bez pomorske pratnje.