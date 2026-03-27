Iran upozorio da su hoteli u kojima se nalaze američki vojnici legitimne mete

Vojska Irana upozorila je da će hotele na Bliskom istoku koji ugošćuju američke vojnike smatrati metama u svom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, piše Al Jazeera.

- Onog trenutka kada američke snage uđu u neki hotel, iz naše perspektive taj hotel postaje američki. Zar bismo trebali samo stajati po strani i dopustiti da nas Amerikanci napadaju? Kada uzvratimo, prirodno je da ćemo udariti ondje gdje se oni nalaze - izjavio je za državnu televiziju glasnogovornik oružanih snaga Abolfazl Shekarchi.

U četvrtak je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) optužio američke vojnike da stanovništvo u zemljama Vijeća za suradnju u Zaljevu (GCC) koriste kao "živi štit".

- Od samog početka ovog rata američki vojnici bježe iz vojnih baza u zemljama GCC-a kako bi se skrivali po hotelima i uredima - napisao je Aragči na društvenoj mreži X, pozivajući hotele u regiji da im uskrate rezervacije.