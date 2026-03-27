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PREDSJEDNIK SAD

Tramp izbjegavao odgovor o Iranu udjelom komplimenata: Pitao voditeljicu sjeća li se njihovog ručka

Ovo je kraj moje političke karijere, ali možda čak i bolje izgledaš, kazao joj je

Voditeljica Fox Newsa. X

Dž. R.

27.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je tokom intervjua za Fox News pokušao izbjeći pitanje o Iranu uputivši voditeljici komplimente i podsjetio je na njihov ručak.

Voditeljica Dana Perino je rekla da je alarmantno da nisu mogli čuti nikoga od iranskog naroda zbog isključenja interneta u toj državi. Ona je iznijela tvrdnje i da je iranska vlada ubila desetine hiljada građana zbog održanih protesta.

Zanimalo ju je da li Tramp ima informacije o tome kako se građani Irana snalaze, da li imaju pitku vodu i dovoljne zalihe hrane.

Umjesto odgovora, američki predsjednik je promijenio temu i uputio komplimente voditeljici.

- Ali prvo, sjećaš li se kada smo prije nekoliko godina ručali u prizemlju Trump Towera dok je bio potpuno nova zgrada - pitao je on.

Perino, inače bivša glasnogovornica administracije Džordža Buša (George W. Bush), odgovorila je da je to bilo davno.

- Nisi se promijenila. Ne smijem ovo reći. Ovo je kraj moje političke karijere, ali možda čak i bolje izgledaš, u redu? Ne znam šta radiš - nastavio je Tramp.

Perino je odgovorila da se radi o frizuri i šminci njene televizijske kuće.

- Neću to reći jer bi to bio kraj moje političke karijere. Danas više ne smijete reći da je žena lijepa. Znaš to, Jesse. Moraš biti oprezan - dodao je Tramp, obraćajući se suvoditelju Jesseju Wattersu.

Američki predsjednik se na kraju ipak vratio pitanju, ali nije odgovorio na njene navode o hrani i pitkoj vodi. Umjesto toga, naglasio je opasnosti protestovanja protiv iranske vlade.

# FOX NEWS
# DONALD TRUMP
# DANA PERINO
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