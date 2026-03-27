Tramp izbjegavao odgovor o Iranu udjelom komplimenata: Pitao voditeljicu sjeća li se njihovog ručka

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je tokom intervjua za Fox News pokušao izbjeći pitanje o Iranu uputivši voditeljici komplimente i podsjetio je na njihov ručak.

Voditeljica Dana Perino je rekla da je alarmantno da nisu mogli čuti nikoga od iranskog naroda zbog isključenja interneta u toj državi. Ona je iznijela tvrdnje i da je iranska vlada ubila desetine hiljada građana zbog održanih protesta.

Zanimalo ju je da li Tramp ima informacije o tome kako se građani Irana snalaze, da li imaju pitku vodu i dovoljne zalihe hrane.