Tramp izbjegavao odgovor o Iranu udjelom komplimenata: Pitao voditeljicu sjeća li se njihovog ručka

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je tokom intervjua za Fox News pokušao izbjeći pitanje o Iranu uputivši voditeljici komplimente i podsjetio je na njihov ručak.
Voditeljica Dana Perino je rekla da je alarmantno da nisu mogli čuti nikoga od iranskog naroda zbog isključenja interneta u toj državi. Ona je iznijela tvrdnje i da je iranska vlada ubila desetine hiljada građana zbog održanih protesta.
Zanimalo ju je da li Tramp ima informacije o tome kako se građani Irana snalaze, da li imaju pitku vodu i dovoljne zalihe hrane.
Umjesto odgovora, američki predsjednik je promijenio temu i uputio komplimente voditeljici.
- Ali prvo, sjećaš li se kada smo prije nekoliko godina ručali u prizemlju Trump Towera dok je bio potpuno nova zgrada - pitao je on.
Perino, inače bivša glasnogovornica administracije Džordža Buša (George W. Bush), odgovorila je da je to bilo davno.
- Nisi se promijenila. Ne smijem ovo reći. Ovo je kraj moje političke karijere, ali možda čak i bolje izgledaš, u redu? Ne znam šta radiš - nastavio je Tramp.
Perino je odgovorila da se radi o frizuri i šminci njene televizijske kuće.
- Neću to reći jer bi to bio kraj moje političke karijere. Danas više ne smijete reći da je žena lijepa. Znaš to, Jesse. Moraš biti oprezan - dodao je Tramp, obraćajući se suvoditelju Jesseju Wattersu.
Američki predsjednik se na kraju ipak vratio pitanju, ali nije odgovorio na njene navode o hrani i pitkoj vodi. Umjesto toga, naglasio je opasnosti protestovanja protiv iranske vlade.