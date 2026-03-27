Amerikanci iz aviona bacaju pješadijske i protivtenkovske mine oko iranskih raketnih gradova

Istraživačka mreža Bellingcat objavila je analizu da je iznad sela Kafari kod Shiraza u južnom Iranu raspršeno više pješadijskih i nagaznih mina, pri čemu je, prema iranskim medijima, poginulo više osoba tokom noći.

U analizi se navodi da postoje indikacije da je američki sistem Gator u noći 26. marta 2026. godine raspršio mine iznad sela Kafari u blizini Shiraza, u južnom Iranu. Prema iranskim medijima, u incidentu je stradalo više osoba.

Tri stručnjaka iz oblasti naoružanja izjavila su za Bellingcat da se na dostupnim snimcima i fotografijama vide iz zraka izbačene američke protivtenkovske mine Gator.