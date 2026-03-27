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Amerikanci iz aviona bacaju pješadijske i protivtenkovske mine oko iranskih raketnih gradova

Prema iranskim medijima, nakon raspršivanja mina je stradalo više osoba

Pronađene mine. X

Dž. R.

27.3.2026

Istraživačka mreža Bellingcat objavila je analizu da je iznad sela Kafari kod Shiraza u južnom Iranu raspršeno više pješadijskih i nagaznih mina, pri čemu je, prema iranskim medijima, poginulo više osoba tokom noći.

U analizi se navodi da postoje indikacije da je američki sistem Gator u noći 26. marta 2026. godine raspršio mine iznad sela Kafari u blizini Shiraza, u južnom Iranu. Prema iranskim medijima, u incidentu je stradalo više osoba.

Tri stručnjaka iz oblasti naoružanja izjavila su za Bellingcat da se na dostupnim snimcima i fotografijama vide iz zraka izbačene američke protivtenkovske mine Gator.

Selo u čijoj su okolini pronađene mine. Bellingcat

Na satelitskim snimcima prikazano je selo u čijoj su okolini pronađene mine, kao i njegov položaj u odnosu na iranski kompleks opisan kao raketni grad.

Prema analizi Bellingcata, raspršivanje ovih mina ima za cilj uništiti vozila koja dopremaju rakete iz raketnih silosa koji se nalaze duboko u unutrašnjosti raketnih gradova.

Direktor kompanije Armament Research Services Jenzen-Jones rekao je za Bellingcat da snimci prikazuju američke raspršive protivtenkovske mine.

On je pojasnio: "Ove slike prikazuju ono što izgleda kao američke BLU-91/B raspršive protivtenkovske mine. BLU-91/B se izbacuje iz zračnih kasetnih bombi CBU-78/B ili CBU-89/B".

# IRAN
# RAT
# SAD
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