Amerikanci iz aviona bacaju pješadijske i protivtenkovske mine oko iranskih raketnih gradova

Istraživačka mreža Bellingcat objavila je analizu da je iznad sela Kafari kod Shiraza u južnom Iranu raspršeno više pješadijskih i nagaznih mina, pri čemu je, prema iranskim medijima, poginulo više osoba tokom noći.
U analizi se navodi da postoje indikacije da je američki sistem Gator u noći 26. marta 2026. godine raspršio mine iznad sela Kafari u blizini Shiraza, u južnom Iranu. Prema iranskim medijima, u incidentu je stradalo više osoba.
Tri stručnjaka iz oblasti naoružanja izjavila su za Bellingcat da se na dostupnim snimcima i fotografijama vide iz zraka izbačene američke protivtenkovske mine Gator.
Na satelitskim snimcima prikazano je selo u čijoj su okolini pronađene mine, kao i njegov položaj u odnosu na iranski kompleks opisan kao raketni grad.
Prema analizi Bellingcata, raspršivanje ovih mina ima za cilj uništiti vozila koja dopremaju rakete iz raketnih silosa koji se nalaze duboko u unutrašnjosti raketnih gradova.
Direktor kompanije Armament Research Services Jenzen-Jones rekao je za Bellingcat da snimci prikazuju američke raspršive protivtenkovske mine.
On je pojasnio: "Ove slike prikazuju ono što izgleda kao američke BLU-91/B raspršive protivtenkovske mine. BLU-91/B se izbacuje iz zračnih kasetnih bombi CBU-78/B ili CBU-89/B".