Dramatično upozorenje IRCG: "Civili da se hitno sklone od američkih trupa, koriste vas kao živi štit"

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) uputila je u petak dramatičan apel civilima širom regije, pozivajući ih da se hitno drže podalje od područja u blizini američkih vojnih snaga, a u zvaničnom saopćenju objavljenom na njihovoj web stranici Sepah News, IRGC je iznio optužbe na račun američkih i izraelskih trupa, tvrdeći da namjerno i planski ugrožavaju civilno stanovništvo širom Bliskog istoka.

- Kukavičke američko-cionističke snage, kojima nedostaje hrabrosti i sposobnosti da odbrane vlastite vojne baze, iz straha od vatrene moći islamskih boraca pokušavaju iskoristiti civilne lokacije i nevine ljude kao živi štit - ističe se u saopćenju Iranske revolucionarne garde.

Garda je u svom obraćanju naglasila da neće odustati od svojih vojnih ciljeva, te su direktno optužili Washington i Tel Aviv za bezobzirno ubijanje iranskih civila i ciljane atentate na pojedince gdje god se oni nalazili.

Zbog planiranih vojnih operacija, IRGC je uputio otvoreno i hitno upozorenje lokalnom stanovništvu u zemljama gdje se nalaze američke baze.

- Budući da je naša dužnost da eliminišemo američke terorističke snage i uzurpatorski režim, snažno vam savjetujemo da hitno i bez odlaganja napustite lokacije na kojima su stacionirane američke snage, kako ne biste stradali - poručili su iz IRGC-a.