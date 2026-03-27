Vens otvoreno kritikovao Netanjahua: Vašington više ne vjeruje procjenama Tel Aviva

Između Vašingtona i Izraela sve su izraženije tenzije, a odnosi ulaze u osjetljivu fazu. Američki potpredsjednik Džej Di Vens (J.D. Vance) otvoreno je kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu), optuživši ga da je mjesecima iznosio nerealne procjene o brzini i ishodu vojne kampanje.

Prema pisanju portala Axios, nedavni telefonski razgovor između dvojice zvaničnika razotkrio je duboka neslaganja o ključnim pretpostavkama rata. Vens je, prema navodima izvora, bio direktan i bez zadrške u osporavanju Netanjahuovog ranijeg optimizma, koji se u međuvremenu pokazao kao neutemeljen.

"Prodavao je to kao laku misiju"

Američki zvaničnici tvrde da je Netanjahu, poznat po nadimku Bibi, uvjeravao Vašington da će operacije teći brzo i bez većih prepreka, te da je pad aktuelnog režima gotovo izvjestan.

- Bibi je to zaista prodavao... kao da je to nešto lagano, kao da je smjena režima bila mnogo izvjesnija nego što je zapravo bila - rekao je jedan američki izvor, dodajući da je potpredsjednik Vens na takve procjene gledao krajnje skeptično i "trezveno".

Vašington gubi strpljenje?

Ovaj sukob ukazuje na promjenu pristupa u Bijeloj kući, koja sve manje prihvata izraelske procjene bez detaljne analize. Ključne tačke neslaganja uključuju:

Nerealne vojne ciljeve – tvrdnje da će rat biti brz i efikasan.

Pitanje smjene režima – američka strana smatra da je Izrael ozbiljno potcijenio otpor i složenost situacije na terenu.

Strateške razlike – sve veći jaz u viziji onoga što slijedi nakon završetka vojnih operacija.

Razgovor Vensa i Netanjahua jasno pokazuje da će Izrael ubuduće morati nuditi mnogo konkretnija objašnjenja i planove svom ključnom savezniku, jer povjerenje u ranije iznesene "optimistične scenarije" vidljivo slabi.