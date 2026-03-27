Trampov sin svjedočio: "Tuku je, zovem iz Amerike"

Ruski državljanin Matvej Rumiancev (Matvei Rumiantsev) osuđen je na četiri godine zatvora zbog napada na ženu u Londonu, kojem je putem videopoziva svjedočio Baron Tramp (Barron Trump), najmlađi sin američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump). Sud je utvrdio da je 23-godišnji Rumiancev napao žrtvu iz ljubomore zbog njenog prijateljstva s 19-godišnjim Trampom, kojeg je upoznala putem društvenih mreža, prenosi The Guardian.

Trampov poziv hitnim službama

Sin američkog predsjednika obavijestio je policiju da je u januaru prošle godine tokom FaceTime poziva vidio kako Rumiancev napada njegovu prijateljicu. U transkriptu razgovora s hitnim službama, koji je objavilo tužilaštvo, Tramp je rekao: "Zovem iz SAD-a, uh, upravo me nazvala djevojka, znate, tuku je."

Na pitanje operatera kako poznaje ženu, odgovorio je: "Mislim da ti detalji nisu bitni, tuku je, ali dobro, upoznao sam je na društvenim mrežama, mislim da ni to nije bitno."

Operater mu je potom uzvratio: "Možete li prestati biti nepristojni i zapravo odgovoriti na moja pitanja?"

Sudija: "Skloni ste ljubomori"

Sudija Benatan (Bennathan) izrekao je presudu na Krunskom sudu u Snersbruku (Snaresbrook), osudivši Rumianceva, kojeg je opisao kao "obučenog borca", na četiri godine zatvora zbog nanošenja tjelesnih povreda i ometanja pravde. Rumiancev, koji je živio u londonskoj četvrti Kanari Vorf (Canary Wharf), oslobođen je optužbi za silovanje i pokušaj davljenja, kao i za još jednu tačku optužnice koja se odnosila na navodne događaje iz novembra 2024. godine.

Obraćajući se optuženom, sudija je rekao: "Vi ste čovjek sklon ljubomori i nagle ste naravi."

Naglasio je i da Rumiancev "nije pokazao nimalo kajanja" te da nije prihvatio odgovornost za napad.

- Vaš nedostatak uvida i empatije bio je očigledan na suđenju. I dalje pokušavate okriviti žrtvu za sve što se dogodilo - dodao je sudija.

Prema dokazima iznesenim tokom postupka, Rumiancev je ženu napadao gotovo sat vremena, vukao je za kosu dok je pokušavala pozvati pomoć, ostavljajući je u uvjerenju da "bi mogla umrijeti".

Pokušaj utjecaja na žrtvu

Nakon hapšenja, Rumiancev je, kako je navedeno, više puta pokušavao izbjeći odgovornost tako što je nagovarao žrtvu da povuče optužbe. Prvo ju je kontaktirao telefonom iz policijske stanice, a zatim je poslao i pismo preko prijatelja iz zatvora. Upravo zbog tog pisma osuđen je i za ometanje pravde.

U izjavi o posljedicama napada, žrtva je navela da se "potpuno povukla iz svijeta" te da se osjećala "poniženo, uplašeno i posramljeno". Dodala je i da živi u "stalnom strahu i neizvjesnosti" zbog mogućnosti njegovog izlaska na slobodu.

Svjedočenje sina američkog predsjednika

Baron Tramp imao je ključnu ulogu u ovom slučaju. U e-mailu upućenom policiji detaljno je opisao šta je vidio tokom videopoziva.

- Na poziv se javio muškarac bez majice, tamnije kose, iako ga nisam dobro vidio. To je trajalo možda sekundu i bio sam pun adrenalina. Kamera se zatim okrenula prema žrtvi koju su udarali dok je plakala i govorila nešto na ruskom. Muškarac je prekinuo vezu. Cijeli događaj trajao je pet do sedam sekundi.

Žrtva je izjavila da vjeruje kako je Rumiancev namjerno odgovorio na poziv i pokazao je kako plače na podu kako bi je dodatno zastrašio i kaznio.

Sudija je pohvalio reakciju Trampa, ističući da je "ispravno i odgovorno" obavijestio hitne službe uprkos tome što se nalazio u Sjedinjenim Američkim Državama.