Informacije iz Bijele kuće: "Trampu je Iran dosadio, želi proglasiti pobjedu i ići dalje"

Gotovo mjesec dana nakon što su Sjedinjene Američke Države započele vojne operacije u Iranu, predsjednik Donald Trump šalje hiljade vojnika na Bliski istok, iako tvrdi da je rat "već dobio".

Ova kontradikcija frustrira neke visoke savjetnike u Bijeloj kući i strane saveznike, od kojih su trojica anonimno govorila za američki portal MS NOW o predsjednikovoj javnoj komunikaciji. Opisali su je kao zbunjujuću, interno nedosljednu i sve više odvojenu od stvarnosti na terenu.

Visoki zvaničnik Bijele kuće, koji je želio ostati anoniman, rekao je da je Trumpovo proglašavanje pobjede u ratu "uglavnom hiperbola".

- To je dijelom Trumpova želja da proglasi pobjedu i krene dalje - kazao je.

"Jednostavno mu je dosadno"

Zvaničnik je dodao da je taj impuls postao izraženiji posljednjih dana.

- Trampu je Iran pomalo dosadio. Ne da se kaje ili nešto slično, jednostavno mu je dosadno i želi ići dalje - rekao je zvaničnik.

Drugi zvaničnik Bijele kuće naveo je da je Trump počeo "ići dalje" od sukoba, preusmjeravajući razgovore i lični fokus na ekonomiju, unutrašnja pitanja i predstojeće izbore na sredini mandata.

Javna komunikacija Bijele kuće pokazuje sličnu distancu, predstavljajući sukob manje kao rat u kojem su ljudski životi u pitanju, a više kao kulturni trenutak koji generira online sadržaj.

Tačka neslaganja

To se pojavilo kao važna, iako uglavnom tiha, tačka neslaganja među osobljem Bijele kuće i Trumpovim saveznicima.

U proteklih nekoliko sedmica, zvanični nalozi Bijele kuće na društvenim mrežama oslanjali su se na internet memeove kako bi površno promovirali sukob, koristeći isječke iz filmova poput "Iron Man" i "Top Gun", likove iz crtanih filmova poput "SpongeBob SquarePants" te rap muziku montiranu preko neklasificiranih snimaka udara na iranske ciljeve.

- Videozapisi rata su krindž, nepoštovanje i odvratni. Zbog toga se osjećam posramljeno - rekao je visoki zvaničnik Bijele kuće za MS NOW.

Na upit za komentar, direktor komunikacija Bijele kuće Stiven Čeng rekao je da će se "memeovi nastaviti i da ova osoba tu ne može ništa jer nema nikakav utjecaj. Očito nije u prostoriji i radi se o nižerangiranom zaposleniku".

Drugi sagovornici MS NOW-a također su doveli u pitanje komunikacijsku strategiju.

- Objava na društvenim mrežama o bacanju bombi, u redu, kul, ali šta mi imamo od toga? - dodao je bivši zvaničnik Bijele kuće, koji je također želio ostati anoniman.

Proglašavanje pobjede

Trampovo prerano proglašavanje pobjede uprkos dokazima nije novost. Sličnu taktiku koristio je nakon izbora 2020. godine, iznoseći neutemeljene tvrdnje o masovnoj izbornoj prevari kako bi objasnio poraz od Džoa Bajdena. Saveznici kažu da to drugačije odjekuje u ratnom kontekstu.

- Naučio je da može američkom narodu reći kako se osjeća i da će, s dovoljno vremena, oni prihvatiti njegovu laž. Nije dovoljno samo reći da je rat dobijen. Moramo to vidjeti; moramo to osjetiti - rekao je bivši zvaničnik Bijele kuće.

Da bi Amerikanci osjetili da je rat završen, vrlo vjerovatno on zaista mora biti završen, što se pokazalo teškim, dok neki visoki zvaničnici administracije guraju eskalaciju vojne kampanje, a iranski zvaničnici javno odbacuju svaku sugestiju da su spremni za pregovore.

Strah od posljedica

U četvrtak je Tramp na Truth Socialu objavio da su "iranski pregovarači veoma drugačiji i 'čudni'". Dodao je da nas "mole" za postizanje dogovora. Iranski zvaničnici su više puta negirali tu tvrdnju.

Svi sadašnji i bivši zvaničnici Trampove Bijele kuće koji su govorili za MS NOW pod uslovom anonimnosti naglasili su da takva mišljenja ne iznose unutar same Bijele kuće zbog straha od negativnih posljedica.

- Toliko se ljudi boji da ne budu marginalizovani da jednostavno 'piju Kool-Aid' i idu niz dlaku - rekao je bivši zvaničnik Bijele kuće.