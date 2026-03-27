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AMERIČKI ŠEF DIPLOMATIJE

Rubio: Rat s Iranom završit će za nekoliko sedmica, a ne mjeseci

Imamo ciljeve i vrlo smo uvjereni da smo na pragu njihova ostvarenja, rekao je

Marko Rubio. Anadolija

M. Až.

27.3.2026

Američki šef diplomatije Marko Rubio obratio se novinarima nakon sastanka ministara vanjskih poslova skupine G7 u Francuskoj. On je izjavio da SAD očekuje da će operacija protiv Irana biti završena u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci.

- Imamo ciljeve i vrlo smo uvjereni da smo na pragu njihova ostvarenja - rekao je Rubio.

Rubio je dodao da bi Iran mogao pokušati uvesti sistem naplate prolaska kroz Hormuški moreuz, ali je naglasio da bi svaka trajna naplata bila "neprihvatljiva".

Na pitanje o odnosima Moskve i Teherana, Rubio je rekao da Rusija ne čini ništa što bi ometalo ili utjecalo na američke vojne operacije u Iranu.

Upitan o mogućnosti kopnene invazije SAD-a na Iran, Rubio je izjavio: "Sve svoje ciljeve možemo ostvariti s našim kopnenim snagama. No uvijek ćemo biti spremni predsjedniku osigurati maksimalnu fleksibilnost i mogućnost prilagodbe nepredviđenim okolnostima ako se pojave."

# IRAN
# SAD
# MARCO RUBIO
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