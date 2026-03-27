Rubio: Rat s Iranom završit će za nekoliko sedmica, a ne mjeseci

Američki šef diplomatije Marko Rubio obratio se novinarima nakon sastanka ministara vanjskih poslova skupine G7 u Francuskoj. On je izjavio da SAD očekuje da će operacija protiv Irana biti završena u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci.

- Imamo ciljeve i vrlo smo uvjereni da smo na pragu njihova ostvarenja - rekao je Rubio.

Rubio je dodao da bi Iran mogao pokušati uvesti sistem naplate prolaska kroz Hormuški moreuz, ali je naglasio da bi svaka trajna naplata bila "neprihvatljiva".

Na pitanje o odnosima Moskve i Teherana, Rubio je rekao da Rusija ne čini ništa što bi ometalo ili utjecalo na američke vojne operacije u Iranu.

Upitan o mogućnosti kopnene invazije SAD-a na Iran, Rubio je izjavio: "Sve svoje ciljeve možemo ostvariti s našim kopnenim snagama. No uvijek ćemo biti spremni predsjedniku osigurati maksimalnu fleksibilnost i mogućnost prilagodbe nepredviđenim okolnostima ako se pojave."