Izrael gađao objekte za proizvodnju radioaktivnog materijala: "Nećemo dozvoliti Iranu razvoj nuklearnog oružja"

Tokom tekućeg rata na Bliskom istoku pogođeni su objekti među kojima se nalaze postrojenje za tešku vodu i pogon za proizvodnju radioaktivnog materijala, saopštila je izraelska vojska.

Prethodno je Iran izvijestio da su dva objekta povezana sa nuklearnim programom napadnuta u Iranu, ali da nije došlo do curenja radioaktivnog materijala, što su sada potvrdile Izraelske odbrambene snage.

Novinska agencija Islamske Republike (IRNA) navela je u saopštenju na Telegramu da je kompleks za tešku vodu u Khondabu, na sjeverozapadu Irana, bio meta napada američko-izraelskih snaga. IRNA prenosi izjavu zvaničnika iz provincije Markazi koji je rekao da nema žrtava.

Drugi napad pogodio je postrojenje za proizvodnju "žutog kolača" (tip praha od uranijuma) u Ardakanu, u provinciji Jazd, pri čemu vlasti navode da nije došlo do curenja radioaktivnog materijala izvan objekta, prema novinskoj agenciji Fars, koja je povezana sa Iranskom revolucionarnom gardom.

- IDF neće dozvoliti iranskom režimu da nastavi sa razvojem svog nuklearnog programa, koji predstavlja egzistencijalnu prijetnju za Izrael i cijeli svijet - saopštile su izraelske snage na mreži X.