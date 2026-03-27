Tramp opet odgodio rok Iranu, nafta skočila iznad 111 dolara

Cijene nafte danas su premašile 111 dolara po barelu na međunarodnim tržištima, dok ulagači s oprezom prate moguće diplomatske pomake između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Na londonskoj berzi poslijepodne je barel nafte bio skuplji za 3,46 dolara u odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovine, dostižući cijenu od 111,47 dolara. Na američkom tržištu cijena je porasla za 4,08 dolara i iznosila je 98,56 dolara po barelu.

Tržišta su, uprkos ponovnom odgađanju otvaranja Hormuškog tjesnaca od strane SAD-a, zadržala visoke vrijednosti.

Tramp ponono produžio rok Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp u četvrtak je u zadnjem trenutku produžio rok koji je postavio Iranu za otvaranje Hormuškog moreuza, ovog puta za dodatnih 10 dana.

To znači da, ukoliko tjesnac ne bude otvoren, Sjedinjene Američke Države planiraju od 6. aprila napad na iransku energetsku infrastrukturu.

Izraelski ministar odbrane, Beni Kac, upozorio je da napadi na Iran neće prestati.

Nakon američko-izraelskog udara krajem februara, Iran je preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši prolazak brodovima povezanima s Izraelom, SAD-om i njihovim saveznicima. Teheran ističe da moreuz nije zatvoren te da je prolaz dozvoljen brodovima “prijateljskih zemalja” uz koordinaciju iranske mornarice.

Prošle noći Izrael i SAD ponovno su gađali mete u Iranu, dok je iranska vojska odgovorila ispaljivanjem projektila i dronova prema Izraelu i američkim bazama u zemljama Perzijskog zaljeva.

Analitičari upozoravaju na stalni rizik

Blokada Hormuškog moreuza dosad je izbacila s tržišta oko osam miliona barela nafte dnevno. Analitičari ING-a, Eva Mantej i Voren Paterson, upozoravaju da se geopolitički rizik neće značajno smanjiti i da prijeti još veći pad dostupne nafte.

Rusija je u međuvremenu najavila moguće uvođenje zabrane izvoza benzina, koja bi trebala stupiti na snagu 1. aprila i obuhvatiti sve tržišne sudionike, prenosi novinska agencija Interfax, pozivajući se na izvore upoznate sa sastankom potpredsjednika vlade Aleksandera Novaka i direktora naftnih kompanija. Do sada je izvoz bio zabranjen samo kompanijama koje ne proizvode gorivo.

Nije precizirano koliko bi zabrana mogla trajati, a jedan izvor spomenuo je maksimalno tri mjeseca.

Na sastanku u ministarstvu energetike, Novak je naglasio da vlada treba što prije poduzeti mjere kako bi spriječila poskupljenje goriva na benzinskim postajama i osigurala stabilnost domaćeg tržišta, u uvjetima globalne energetske krize, prenosi agencija TASS.

Odvojeni podaci Organizacije zemalja izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte članica u četvrtak bio skuplji za 5,20 dolara, dosegnuvši cijenu od 122,16 dolara.