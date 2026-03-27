Putin: Ne isključujemo poboljšanje odnosa s europskim državama

Ruski predsjednik Vladimir Putin (Vladimir Putin) izjavio je danas da Moskva ne isključuje mogućnost poboljšanja odnosa s evropskim državama.

Govoreći na sjednici ruskog Vijeća sigurnosti, Putin je naglasio da Rusija "nikada nije odbacila razvoj tih odnosa, niti njihovu obnovu", navodi se u transkriptu koji je objavio Kremlj.

Kao ključni uzrok pogoršanja odnosa ponovo je naveo svrgavanje promoskovskog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, nakon masovnih protesta 2014. godine.

Putin je govorio o "državnom udaru" koji su, prema njegovim riječima, podržale Sjedinjene Američke Države i nekoliko evropskih država, prenosi agencija dpa.

Prema njegovim riječima, taj događaj označio je početak "lanca tragičnih događaja koji se u Ukrajini odvijaju i danas".

- Treba razmotriti stanje odnosa s evropskim državama, posebno s EU - poručio je ruski predsjednik.

Na istom sastanku procjene odnosa iznio je i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, ali Kremlj nije objavio detalje njegovog obraćanja.