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RUSKI PREDSJEDNIK

Putin: Ne isključujemo poboljšanje odnosa s europskim državama

Govoreći na sjednici ruskog Vijeća sigurnosti, Putin je naglasio da Rusija "nikada nije odbacila razvoj tih odnosa, niti njihovu obnovu"

Vladimir Putin. AP

M. Až.

27.3.2026

Ruski predsjednik Vladimir Putin (Vladimir Putin) izjavio je danas da Moskva ne isključuje mogućnost poboljšanja odnosa s evropskim državama.

Govoreći na sjednici ruskog Vijeća sigurnosti, Putin je naglasio da Rusija "nikada nije odbacila razvoj tih odnosa, niti njihovu obnovu", navodi se u transkriptu koji je objavio Kremlj.

Kao ključni uzrok pogoršanja odnosa ponovo je naveo svrgavanje promoskovskog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, nakon masovnih protesta 2014. godine.

Putin je govorio o "državnom udaru" koji su, prema njegovim riječima, podržale Sjedinjene Američke Države i nekoliko evropskih država, prenosi agencija dpa.

Prema njegovim riječima, taj događaj označio je početak "lanca tragičnih događaja koji se u Ukrajini odvijaju i danas".

- Treba razmotriti stanje odnosa s evropskim državama, posebno s EU - poručio je ruski predsjednik.

Na istom sastanku procjene odnosa iznio je i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, ali Kremlj nije objavio detalje njegovog obraćanja.

# EVROPA
# VLADIMIR PUTIN
# EU
# RUSIJA
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