Rubio: Zelenski laže, žalosno je da je to izgovorio

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) optužio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je iznio neistinite tvrdnje o američkim uslovima za sigurnosne garancije Ukrajini.

"Zna da to nije istina"

Rubio je reagovao nakon izjave Zelenskog da su Sjedinjene Američke Države navodno uslovile sigurnosne garancije prepuštanjem dijela teritorije Rusiji.

- To je laž - poručio je šef američke diplomatije novinarima nakon sastanka G7 održanog u okolini Pariza.

- Vidio sam da je Zelenski to rekao i žalosno je što je to izgovorio jer zna da to nije istina - dodao je Rubio, dok pregovori o okončanju četverogodišnjeg rata i dalje nemaju konkretan ishod.

Ranije je Zelenski u izjavi za Reuters naveo da su Sjedinjene Američke Države ponudile sigurnosne garancije potrebne za mirovni sporazum, ali uz uslov da Ukrajina prepusti istočnu regiju Donbas Rusiji.

Reakcija iz Moskve

Na ovu izjavu reagovao je i ruski izaslanik Kiril Dmitrijev, koji je istakao da Moskva takav stav dočekuje s odobravanjem.

- Rekao je važnu stvar... napokon je shvatio da je stav SAD-a takav da će podržati sigurnosna jamstva samo ako Ukrajina napusti Donbas - kazao je.

Regija Donbas obuhvata oblasti Luhansk i Doneck. Prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), Rusija ima gotovo potpunu kontrolu nad Luhanskom oblasti, dok u Doneckoj kontroliše oko 75 posto teritorije.