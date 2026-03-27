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TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan: Cijenu besmislenog, nezakonitog i nepotrebnog rata plaća cijelo čovječanstvo

Naglasio je važnost diplomatije i upozorava na globalni utjecaj sukoba na Bliskom istoku

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

Anadolija

27.3.2026

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je u petak da cijenu “besmislenog, nezakonitog i nepotrebnog rata koji potresa našu regiju” ne plaćaju samo strane u sukobu, već “cijelo čovječanstvo.”

Erdoan je ove izjave dao tokom sastanka o strategiji Turske u okviru Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Istanbulu, naglašavajući značaj dijaloga i diplomatije u kontekstu trenutnog rata na Bliskom istoku.

- Kada diplomacija i dijalog nude zajednički temelj, teret sabotiranja tih puteva plaća cijelo čovječanstvo - rekao je Erdoan, upozoravajući da će, ukoliko sukobi budu nastavili, troškovi biti ogromni, a geografska udaljenost neće pružiti zaštitu.

Dodao je da se posljedice rata osjećaju globalno, utičući na energetska tržišta, proizvodnju, informacione tehnologije, transport i trgovinske mreže.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# TURSKA
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