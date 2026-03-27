Izrael ponovo gađao ključno iransko nuklearno postrojenje, tvrde da ga je Teheran pokušao staviti u pogon

Izraelska vojska potvrdila je da je ponovo izvela napad na iranski reaktor s teškom vodom u Araku, navodeći da je riječ o "ključnoj infrastrukturi za proizvodnju plutonija za nuklearno oružje", nakon što je Iran pokušao obnoviti ovu lokaciju.

Novi udari na postrojenje

Kako su saopćile izraelske vlasti, zračne snage su tokom rata u junu 2025. godine već bombardovale djelimično izgrađeni kompleks poznat kao Istraživački reaktor s teškom vodom Khondab, koji se nalazi u centralnom dijelu Irana.

- Kasnije su identifikovani ponovljeni pokušaji rekonstrukcije od strane iranskog režima na toj lokaciji. Stoga je IDF ponovo udario na postrojenje - navodi se u saopćenju vojske.

Izraelska vojska je prije današnjeg napada izdala upozorenje i pozvala stanovnike u okolnim područjima da se sklone na sigurno.

Lokacija u Araku prvobitno je projektovana tako da omogućava relativno jednostavnu proizvodnju plutonija, koji se može koristiti za izradu nuklearnog oružja.

Redizajn postrojenja

Prema sporazumu o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine, ovo postrojenje je redizajnirano kako bi se smanjio rizik od razvoja nuklearnog naoružanja, a jezgro reaktora je uklonjeno i ispunjeno betonom.

U najnovijem saopćenju IDF navodi da se teška voda, čak i u trenutnom stanju, "takođe može koristiti kao izvor neutrona za nuklearno oružje", te dodaje da je "uprkos eksplicitnim međunarodnim obavezama, prije svega nuklearnom sporazumu, iranski režim sistematski izbjegavao konverziju reaktora kako ne bi omogućio proizvodnju plutonija pogodnog za oružje te je čak namjerno naredio da se konverzija ne završi."

Izraelska vojska također tvrdi da je ovo postrojenje imalo značajnu ekonomsku ulogu za iranske vlasti, služeći kao izvor prihoda za Iransku organizaciju za atomsku energiju i generišući desetine miliona dolara godišnje.