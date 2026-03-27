Hakeri upali u mail šefa FBI-ja: Amerika nudi 10 miliona dolara za informacije o iranskim hakerima

FBI je u petak potvrdio da je do napada došlo, ističući da su poduzeti "svi potrebni koraci za smanjenje potencijalnih rizika", te da kompromitovani materijali imaju "historijsku prirodu i ne sadrže vladine informacije", prenosi Reuters.

Hakerska grupa Handala Hack Team, koju zapadni istraživači smatraju jednim od paravana koje koriste iranske državne kibernetičke obavještajne službe, uspjela je provaliti u privatni Gmail nalog direktora FBI-ja Kaša Patela (Kash Patel), nakon čega je na internetu objavila niz njegovih ličnih fotografija i dokumenata.

- Ukoliko raspolažete informacijama o iranskim zlonamjernim cyber akterima, poput Parsian Afzar Rayan Borna, Handala ili s njima povezanih grupa i pojedinaca, obratite nam se sa svim dostupnim podacima, uključujući imena, online identitete i lokacije - saopćeno je iz State Departmenta.

Cigare, rum i više od 300 poruka

Na svojoj web stranici Handala je objavila niz ličnih fotografija Patela na kojima se vidi kako puši cigare, vozi starinski kabriolet, ali i fotografiše se u ogledalu držeći veliku bocu ruma, objavio je CNBC.

Osim fotografija, objavljeno je i više od 300 e-mail poruka koje djeluju kao kombinacija privatne i poslovne komunikacije iz perioda od 2010. do 2019. godine. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi autentičnost objavljenih poruka, ali Gmail adresa za koju Handala tvrdi da ju je kompromitovala podudara se s adresom koja je ranije povezivana s Patelom u prethodnim curenjima podataka, evidentiranim od strane kompanije District 4 Labs koja prati aktivnosti na dark webu.

Handala je u posljednje vrijeme preuzela odgovornost i za druge napade. Tako su naveli da su 11. marta izveli hakerski napad na kompaniju za medicinsku opremu Stryker iz američke savezne države Mičigen, tvrdeći da je tada obrisana velika količina podataka. Dan kasnije su iznijeli tvrdnju da su objavili lične podatke desetina zaposlenih u odbrambenoj kompaniji Lockheed Martin koji rade na Bliskom istoku.

Kibernetički rat kao psihološki pritisak

Gil Mesing, šef kabineta izraelske kompanije za kibernetičku sigurnost Check Point, izjavio je da ova operacija protiv Patela predstavlja dio šire iranske strategije čiji je cilj kompromitovanje američkih zvaničnika i stvaranje osjećaja ranjivosti.

- Iranci pucaju svime što imaju - kazao je Mesing.

Iranski hakeri, koji su nakon početka koordiniranih napada SAD-a i Izraela na Islamsku Republiku u početku djelovali suzdržano, sada sve otvorenije istupaju i javno se hvale svojim operacijama kako sukob traje.

Ovakvi napadi nisu bez presedana. Još 2016. godine hakeri su provalili u privatni Gmail nalog Džona Podeste (John Podesta), šefa kampanje Hilari Klinton (Hillary Clinton), dok su 2015. godine tinejdžerski hakeri kompromitovali lični AOL nalog tadašnjeg direktora CIA-e Džona Brenana (John Brennan).

Američka obavještajna procjena od 2. marta, u koju je Reuters imao uvid, predviđa da bi Iran i njegovi saveznici mogli odgovoriti na ubistvo vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei) napadima nižeg intenziteta na američke digitalne mreže.

Postoji i mogućnost da iranski hakeri raspolažu dodatnim kompromitujućim materijalima. Prošle godine grupa koja djeluje pod pseudonimom "Robert" izjavila je za Reuters da razmatra objavu čak 100 gigabajta podataka ukradenih od Suzi Vajls (Susie Wiles) i drugih bliskih saradnika predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).