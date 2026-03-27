Rubio: SAD mogu postići ciljeve u Iranu bez trupa na kopnu

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je u petak pred polazak iz Le Bourgeta kod Pariza da SAD u sukobu s Iranom može ostvariti vojne ciljeve bez upućivanja kopnenih trupa u region.

Govoreći novinarima na aerodromu Bourget u Le Bourgetu, nedaleko od Pariza, Rubio je poručio da Sjedinjene Američke Države mogu postići ratne ciljeve oslanjajući se isključivo na zračne i pomorske kapacitete.

- Uništit ćemo njihovu mornaricu, uništit ćemo njihovu ratnu avijaciju i značajno ćemo uništiti njihove lansere projektila kako se više nikada ne bi mogli kriti iza tih sredstava da bi došao do nuklearnog oružja", rekao je Rubio.

Dodao je da SAD ostvaruje sve te ciljeve, da su "ispred plana" u većini segmenata i da ih mogu ispuniti bez ikakvih kopnenih trupa.

Slanje trupa na Bliski istok

Ipak, više od 1.000 dodatnih pripadnika američkih oružanih snaga naređeno je da bude upućeno u region. Objašnjavajući razlog slanja pojačanja na Bliski istok, Rubio je naveo da predsjednik Donald Trump "mora biti spreman na više scenarija", ne ulazeći u detalje o tome koje bi situacije mogle nastupiti.

Rubio je naglasio da će rat, prema planovima administracije, trajati sedmicama, a ne mjesecima.

- Kao što je Ministarstvo rata dosljedno naglašavalo, u toj operaciji smo na planu ili ispred njega i očekujemo da ćemo je okončati u odgovarajućem trenutku, za nekoliko sedmica, a ne mjeseci - istakao je on.

Uloga Rusije

Osvrnuo se i na ulogu Rusije u sukobu, poručivši da "ništa što Rusija radi za Iran ni na koji način ne ometa niti utiče na naše operacije ili njihovu efikasnost".

CNN je ranije objavio da Rusija pruža Iranu obavještajne podatke o lokacijama i kretanju američkih trupa, brodova i aviona, pozivajući se na više izvora upoznatih s američkim obavještajnim izvještajima o toj temi.