Iran odobrio siguran prolaz humanitarnim brodovima kroz Hormuz

Teheran je pristao na zahtjev Ujedinjenih naroda za omogućavanje sigurnog prolaza humanitarnih brodova kroz Hormuški moreuz, prenijeli su danas iranski mediji.

- Iran je pristao na zahtjev UN-a za siguran prolaz brodova koji prevoze humanitarnu pomoć kroz Hormuški tjesnac - izvijestio je Times of Tehran putem američke društvene mreže X, pozivajući se na iranskog ambasadora u Ženevi.

Teheran je pristao da "olakša i ubrza" transport humanitarne pomoći kroz Hormuški moreuz, ističe iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi.

Ali Bahreini dodaje da je Teheran prihvatio zahtjev UN-a da omogući siguran prolaz humanitarne pomoći i pošiljki poljoprivrednih proizvoda kroz ovaj kritični plovni put, ključnu arteriju za globalno snabdijevanje naftom.

Napetosti u regiji eskalirale su od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, pri čemu je poginulo više od 1.340 osoba, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hameneija.

Teheran je uzvratio nizom napada dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva u kojima su smješteni američki vojni kapaciteti, što je prouzrokovalo ljudske žrtve i materijalnu štetu, dok su globalna tržišta i avijacija osjetili posljedice.

Iran je također zatvorio Hormuški tjesnac za većinu brodova, ključnu rutu za transport nafte koja normalno prevozi oko 20 miliona barela dnevno i približno 20 posto globalne trgovine ukapljenim prirodnim plinom.