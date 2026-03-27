Napadnute stambene zgrade u Iranu, poginulo najmanje 20 ljudi

Više od 20 civila izgubilo je život u napadima na stambene zone u iranskom glavnom gradu Teheranu i kurdskoj pokrajini Kermanšah, prema izvještajima iranskih medija.

U Teheranu je 10 stanara stambenog kompleksa u okrugu Šahr-e Rej poginulo tokom raketnog napada, izvijestila je danas državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na glasnogovornika vatrogasne službe.

U gradu Kermanšahu, na zapadu zemlje, pogođeno je više od 10 stambenih jedinica, navodi ured guvernera. U napadu je poginulo trinaest osoba, uključujući dvoje djece.

Napadnute su i dvije čeličane u Isfahanu u središnjem Iranu i u Ahvazu na jugozapadu zemlje. U objema tvornicama oštećeni su dijelovi sistema za opskrbu električnom energijom, kao i jedna radionica.

Prema izvještajima, u Isfahanu je jedna osoba smrtno stradala, a dvije su povrijeđene.