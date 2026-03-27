Vitkof: Sastanci s Iranom očekuju se ove sedmice, Tramp želi mirovni sporazum

Specijalni izaslanik SAD-a Stiv Vitkof (Steve Witkoff) izjavio je danas da se sastanci s Iranom očekuju "ove sedmice" te da predsjednik Donald Tramp želi postići "mirovni sporazum", uprkos nastavku američko-izraelskih napada na Iran.

- Vjerujemo da će sastanci biti ove sedmice. Svakako se tome nadamo. Brodovi prolaze. To je vrlo, vrlo dobar znak i mislim da predsjednik želi mirovni sporazum - rekao je Vitkof tokom obraćanja na investicijskom forumu u Majamiju.

On je pojasnio da pod "stvarnim pregovorima" misli na direktne razgovore koji traju sve dok se ne postigne dogovor. "To smo i ponudili", dodao je.

Tramp: Oni su devastirani

Predsjednik Donald Tramp rekao je novinarima prije puta u Majami da Iran traži pregovore.

- Oni su devastirani. Razgovaraju, i mi razgovaramo, sada žele postići dogovor - rekao je.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Vašington očekuje da će vojna kampanja protiv Irana biti završena "za nekoliko sedmica, a ne mjeseci" te da SAD može ostvariti svoje ciljeve bez slanja kopnenih snaga.

Više od 1.340 poginulih od početka napada

SAD i Izrael izvode zračne napade na Iran od 28. februara, pri čemu je poginulo više od 1.340 osoba. Iran je odgovorio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti, prouzrokujući ljudske žrtve i materijalnu štetu te ometajući globalna tržišta i zračni promet.

Od početka sukoba poginulo je najmanje 13 pripadnika američkih oružanih snaga, a rat je doveo do rasta cijena energenata i poremećaja u pomorskom prometu kroz Hormuški tjesnac.