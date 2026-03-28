SAD šalju i treći nosač aviona u pomoć operacijama protiv Irana

Američki nosač aviona USS George H.W. Bush bit će raspoređen u područje odgovornosti Centralnog zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), koje vodi operacije protiv Irana, saznaje CBS News.

- Udarna skupina oko nosača završila je ranije ovog mjeseca obuku koja potvrđuje spremnost za sudjelovanje u velikim borbenim operacijama“, naveli su izvori.

Dug je više od 330 metara, ima deplasman veći od 100.000 tona, a pokreću ga nuklearni reaktori koji mu omogućavaju dugotrajne operacije bez potrebe za čestim dopunama goriva. Na brodu se nalazi oko 5.000 članova posade, uključujući pilote i tehničko osoblje.

Udarna grupa ovog nosača završila je početkom mjeseca pripreme za raspoređivanje, te bi se uskoro mogla priključiti američkim operacijama povezanim s Iranom.

Istovremeno, američka mornarica dodatno pojačava prisustvo u regionu. Razarači s navođenim projektilima USS Donald Cook i USS Mason napustili su Sjedinjene Američke Države ove sedmice i uputili se prema Bliskom istoku. Još jedan razarač, USS Ross, također je isplovio, ali njegova konačna destinacija zasad nije poznata.

CENTCOM koordinira američke vojne operacije na Bliskom istoku i u dijelovima Azije. Prema riječima američkih zvaničnika, nosač bi se potencijalno mogao uključiti u operacije protiv Irana, iako su pregovori između Vašingtona i Teherana još u ranoj fazi.

Razarač USS Ross već je isplovio iz Norfolka, dok su razarači USS Donald Cook i USS Mason ovaj tjedan krenuli iz Floride kako bi se pridružili operaciji Epic Fury.

Dva nosača aviona već su bila raspoređena u regiji – USS Gerald R. Ford i USS Abraham Lincoln, no Ford je nedavno pretrpio požar te je upućen na popravak u luku Souda Bay na Kreti.

- Udarna skupina USS George H.W. Bush posljednji put je bila raspoređena 2022. godine, a u bazu u Norfolku vratila se u augustu 2023. -navode izvori. USS Gerald R. Ford bio je u regiji od juna prošle godine, a prije dolaska na Bliski istok sudjelovao je u operacijama na Karibima.