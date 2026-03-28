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PREDSJEDNIK SAD

Tramp opet kritikovao NATO: "Uvijek sam govorio da je to tigar od papira"

Napravili su veliku pogrešku, nisu bili tamo, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

28.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp ponovno je oštro kritikovao NATO, ističući razočarenje zbog toga što savez nije podržao SAD u sukobu s Iranom.

- Uvijek sam govorio da je NATO tigar od papira - rekao je Trump.

Dodao je da savez ne bi reagovao ni u slučaju većeg sukoba.

- Ako bi se dogodilo ono veliko, jamčim vam da ne bi bili tamo - rekao je, očito aludirajući na mogućnost svjetskog rata.

- Napravili su veliku pogrešku, nisu bili tamo - dodao je.

Tramp je posebno spomenuo francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njemačkog kancelara Fridriha Merca, koje je nazvao prijateljima, ali ih kritizirao jer tvrde da rat s Iranom nije njihov problem.

- Pa ni Ukrajina nije naš rat, ali smo im pomogli - zaključio je Tramp.

# NATO
# SAD
# DONALD TRUMP
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