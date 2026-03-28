Tramp opet kritikovao NATO: "Uvijek sam govorio da je to tigar od papira"

Američki predsjednik Donald Tramp ponovno je oštro kritikovao NATO, ističući razočarenje zbog toga što savez nije podržao SAD u sukobu s Iranom.

- Uvijek sam govorio da je NATO tigar od papira - rekao je Trump.

Dodao je da savez ne bi reagovao ni u slučaju većeg sukoba.

- Ako bi se dogodilo ono veliko, jamčim vam da ne bi bili tamo - rekao je, očito aludirajući na mogućnost svjetskog rata.

- Napravili su veliku pogrešku, nisu bili tamo - dodao je.

Tramp je posebno spomenuo francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njemačkog kancelara Fridriha Merca, koje je nazvao prijateljima, ali ih kritizirao jer tvrde da rat s Iranom nije njihov problem.

- Pa ni Ukrajina nije naš rat, ali smo im pomogli - zaključio je Tramp.