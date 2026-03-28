Tramp: Postoji pravni razlog zašto sukob s Iranom ne nazivam ratom

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da postoji "pravni razlog" zbog kojeg sukob s Iranom naziva "vojnim sukobom", a ne ratom.

- Oni to zovu ratom. Ja to zovem vojnim sukobom, ali za to postoji pravni razlog - rekao je Tramp.

Iako je ranije koristio izraz "rat", ovom izjavom očigledno je ukazao na zakonsku obavezu prema kojoj za pokretanje rata mora dobiti saglasnost Kongresa.

Prema američkom Zakonu o ratnim ovlastima iz 1973. godine, predsjednik je dužan povući američke snage u roku od 60 dana nakon što obavijesti Kongres o novoj vojnoj operaciji, osim ako Kongres ne odobri upotrebu sile ili ne proglasi rat.