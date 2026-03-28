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MORA DOBITI SAGLASNOST

Tramp: Postoji pravni razlog zašto sukob s Iranom ne nazivam ratom

To će biti gotovo vrlo brzo, rekao je Tramp

Donald Tramp. Platforma X

A. O.

28.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da postoji "pravni razlog" zbog kojeg sukob s Iranom naziva "vojnim sukobom", a ne ratom.

- Oni to zovu ratom. Ja to zovem vojnim sukobom, ali za to postoji pravni razlog - rekao je Tramp.

Iako je ranije koristio izraz "rat", ovom izjavom očigledno je ukazao na zakonsku obavezu prema kojoj za pokretanje rata mora dobiti saglasnost Kongresa.

Prema američkom Zakonu o ratnim ovlastima iz 1973. godine, predsjednik je dužan povući američke snage u roku od 60 dana nakon što obavijesti Kongres o novoj vojnoj operaciji, osim ako Kongres ne odobri upotrebu sile ili ne proglasi rat.

Predsjednik ima mogućnost da jednom produži angažman za dodatnih 30 dana.

Tramp je ranije naveo da bi operacija protiv Irana mogla biti završena u roku od pet sedmica, što je unutar predviđenog roka, ali se radi o najopsežnijoj vojnoj operaciji pokrenutoj bez odobrenja Kongresa.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da SAD ima još "3554 cilja" koje treba pogoditi u Iranu.

- To će biti gotovo vrlo brzo - rekao je Tramp.

Dodao je kako je Iran nekada bio snažna država, ali da to više nije.

- Nikad nisu vidjeli nešto ovakvo - rekao je Tramp.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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