Prvi raketni udar Huta iz Jemena na Izrael: Novi front prijeti eskalacijom sukoba na Bliskom istoku

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je iz Jemena lansiran projektil prema jugu Izraela. Ovo je prvi direktan napad jemenskih Huta otkako je prije mjesec dana, 28. februara, počela operacija "Roaring Lion". Napad je aktivirao sirene širom Beershebe i okolnih naselja u pustinji Negev, a izraelska vojska tvrdi da su sistemi protivzračne odbrane uspješno reagovali i presreli prijetnju. Stanovnicima je prvobitno naređeno da prate upute Komande unutrašnjeg fronta, ali je IDF manje od 15 minuta kasnije objavio da je sigurno napustiti skloništa širom zemlje. Prema prvim informacijama, nema izvještaja o žrtvama niti o direktnim pogocima. Ovaj raketni udar dolazi odmah nakon što je glasnogovornik Huta najavio ulazak u rat na Bliskom istoku ukoliko se nastave napadi na Iran.

U saopćenju objavljenom na Telegramu, Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga (vojne frakcije Huta), istakao je da su njihovi "prsti na obaraču za direktnu vojnu intervenciju" ukoliko se ispuni neki od sljedećih uslova: bilo koja druga država se pridruži SAD-u i Izraelu u borbi protiv Irana; Crveno more se iskoristi "za izvođenje neprijateljskih operacija Amerike i Izraela protiv Islamske Republike Iran i bilo koje muslimanske zemlje"; dođe do "nastavka eskalacije" protiv Irana. Saree je dodao da je njihova spremnost odgovor na "kontinuiranu agresiju američkog i izraelskog neprijatelja protiv Irana, Palestine, Gaze, Iraka i Libana". Huti, koji sebe smatraju dijelom "osovine otpora" predvođene Iranom, ranije su prijetili koordiniranim udarima zajedno s drugim proiranskim grupama poput Hamasa i libanskog Hezbollaha.

Iako se Huti do sada nisu direktno uključivali u ovaj konkretan sukob, jedan od njihovih anonimnih lidera izjavio je jučer da je grupa spremna pružiti podršku ratnim naporima Teherana. - U potpunosti smo vojno spremni sa svim opcijama. Što se tiče određivanja 'nultog sata', to je prepušteno rukovodstvu. Pratimo razvoj događaja i znat ćemo kada je pravo vrijeme za potez - izjavio je lider Huta, dodavši da Iran za sada "pobjeđuje neprijatelja", ali da su spremni reagovati ukoliko se situacija promijeni.