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JUČERAŠNJI SUSRET

Žestok okršaj Kaje Kalas i Marka Rubija na sastanku G7, za sve "krivi" Rusi

Prošla je godina, a Rusija se nije pomjerila s mjesta, rekla je Kalas Rubiju i upitala: "Kada će vam više ponestati strpljenja?"

Kalas i Rubio. European Union / Associated Press

A. O.

28.3.2026

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) i američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) imali su žestok verbalni okršaj tokom sastanka ministara G7 u petak. 

Glavna tema neslaganja bio je odnos prema Rusiji, potvrdila su tri izvora za Axios koja su prisustvovala sastanku.

Razmjena riječi, koja se odvijala pred ministrima vanjskih poslova savezničkih zemalja, ilustrira nepovjerenje između SAD-a i mnogih evropskih saveznika oko rata u Ukrajini.

Tokom zatvorenih diskusija o Ukrajini, Kalas – bivša premijerka Estonije, poznata po svom oštrom stavu prema Rusiji – kritikovala je SAD zbog nedovoljnog pritiska na Moskvu. Podsjetila je Rubija na njegovu izjavu s istog foruma prije godinu dana, kada je rekao da će SAD "izgubiti strpljenje" i poduzeti oštrije korake protiv Kremlja ako Rusija blokira američke napore za okončanje rata.

- Prošla je godina, a Rusija se nije pomjerila s mjesta - rekla je Kalas Rubiju i upitala: "Kada će vam više ponestati strpljenja?"

Prema svjedocima, Marko Rubio bio je vidno iznerviran. Podigao je glas i oštro uzvratio:

- Radimo najbolje što možemo da okončamo rat. Ako mislite da to možete uraditi bolje, izvolite. Mi ćemo se skloniti u stranu." 

Dodao je da SAD razgovaraju s obje strane, ali aktivno pomažu samo Ukrajini, pružajući oružje, obavještajne podatke i drugu podršku.

Nakon rasprave, nekoliko evropskih ministara intervenisalo je kako bi smirilo tenzije, naglašavajući da žele da SAD nastave diplomatiju prema Rusiji i Ukrajini. Na kraju sastanka, Rubio i Kalas obavili su kratak razgovor nasamo da riješe nesporazum.

Zvaničnik State Departmenta za Axios opisao je incident kao "iskrenu razmjenu mišljenja", naglašavajući da je to dio diplomatije. Glasnogovornik Kallas odbio je komentarisati događaj.

Marko Rubio je nakon sastanka izjavio da nikakvih tenzija nije bilo:

- Ovi sastanci se često svode na zahvaljivanje Americi i cijenjenje naše pregovaračke uloge. Niko tu ne viče, ne diže glas i ne govori ništa negativno - rekao je američki državni sekretar.

Ipak, šira slika pokazuje dublje probleme. Evropski lideri mjesecima su zabrinuti zbog mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije koje predvode SAD. Napetosti su dodatno porasle zbog rata u Iranu, posebno nakon što SAD izdala izuzeća za prodaju ruske nafte, čije cijene rastu.

Prošlog vikenda, visoka ukrajinska delegacija boravila je u Miamiju i sastala se s izaslanicima Donalda Trampa (Donald Trump), Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i Džered Kušner (Jared Kushner), kako bi razgovarali o mirovnom procesu. 

Ukrajinski zvaničnici priznali su da u posljednje vrijeme nije postignut značajan napredak, te da je pažnja SAD-a trenutno fokusirana na dešavanja u Iranu.

# SAD
# RUSIJA
# KAJA KALLAS
# MARCO RUBIO
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