Žestok okršaj Kaje Kalas i Marka Rubija na sastanku G7, za sve "krivi" Rusi

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) i američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) imali su žestok verbalni okršaj tokom sastanka ministara G7 u petak.

Glavna tema neslaganja bio je odnos prema Rusiji, potvrdila su tri izvora za Axios koja su prisustvovala sastanku.

Razmjena riječi, koja se odvijala pred ministrima vanjskih poslova savezničkih zemalja, ilustrira nepovjerenje između SAD-a i mnogih evropskih saveznika oko rata u Ukrajini.

Tokom zatvorenih diskusija o Ukrajini, Kalas – bivša premijerka Estonije, poznata po svom oštrom stavu prema Rusiji – kritikovala je SAD zbog nedovoljnog pritiska na Moskvu. Podsjetila je Rubija na njegovu izjavu s istog foruma prije godinu dana, kada je rekao da će SAD "izgubiti strpljenje" i poduzeti oštrije korake protiv Kremlja ako Rusija blokira američke napore za okončanje rata.

- Prošla je godina, a Rusija se nije pomjerila s mjesta - rekla je Kalas Rubiju i upitala: "Kada će vam više ponestati strpljenja?"

Prema svjedocima, Marko Rubio bio je vidno iznerviran. Podigao je glas i oštro uzvratio:

- Radimo najbolje što možemo da okončamo rat. Ako mislite da to možete uraditi bolje, izvolite. Mi ćemo se skloniti u stranu."

Dodao je da SAD razgovaraju s obje strane, ali aktivno pomažu samo Ukrajini, pružajući oružje, obavještajne podatke i drugu podršku.