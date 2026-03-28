G7 u panici zbog ekonomske krize: Može li se zaustaviti eskalacija

U saopćenju u petak, ministri vanjskih poslova zemalja Grupe sedam (G7) pozvali su na hitan prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu i potrebu za vraćanjem sigurne i nesmetane slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.

U zajedničkom saopćenju izdatom drugog dana samita G7, čiji je domaćin bila Francuska, ministri su rekli da su naglasili važnost minimiziranja utjecaja sukoba na regionalne partnere, civilno stanovništvo i kritičnu infrastrukturu.

Ekonomija prvenstveno

- Fokusiramo se na aktivnosti različitih partnerstava, koordinacije i podrške inicijativama, uključujući i ublažavanje globalnih ekonomskih šokova kao što su poremećaji u ekonomskim, energetskim, lancima snabdijevanja đubrivom i trgovinom koji imaju direktan utjecaj na naše građane - navodi se u saopćenju.

Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Japan su članice Grupe sedam.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je u petak nakon sastanka s ministrima vanjskih poslova G7 u Francuskoj da Sjedinjene Države očekuju da će njihove operacije u Iranu završiti “u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci”.