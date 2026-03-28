G7 u panici zbog ekonomske krize: Može li se zaustaviti eskalacija

U saopćenju u petak, ministri vanjskih poslova zemalja Grupe sedam (G7) pozvali su na hitan prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu i potrebu za vraćanjem sigurne i nesmetane slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.
U zajedničkom saopćenju izdatom drugog dana samita G7, čiji je domaćin bila Francuska, ministri su rekli da su naglasili važnost minimiziranja utjecaja sukoba na regionalne partnere, civilno stanovništvo i kritičnu infrastrukturu.
Ekonomija prvenstveno
- Fokusiramo se na aktivnosti različitih partnerstava, koordinacije i podrške inicijativama, uključujući i ublažavanje globalnih ekonomskih šokova kao što su poremećaji u ekonomskim, energetskim, lancima snabdijevanja đubrivom i trgovinom koji imaju direktan utjecaj na naše građane - navodi se u saopćenju.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Japan su članice Grupe sedam.
Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je u petak nakon sastanka s ministrima vanjskih poslova G7 u Francuskoj da Sjedinjene Države očekuju da će njihove operacije u Iranu završiti “u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci”.
Rubio je također rekao da su Sjedinjene Države sposobne postići svoje ciljeve bez potrebe za raspoređivanjem kopnenih trupa.
Dodao je i da bi Iran mogao odlučiti da uspostavi sistem naplate cestarine za tranzit kroz Hormuški moreuz. Rubio je ovu moguću iransku akciju nazvao “neprihvatljivom”.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) je najavila da će napasti regionalne industrije s američkim dioničarima. Odjel za odnose s javnošću IRGC-a objavio je prijetnje odmazdom nakon američkih i izraelskih napada na iransku čeličnu industriju u Ahvazu i Isfahanu u petak.
Napad na industrije
U upozorenju o odmazdi za napade na iransku industriju pozvali su sve zaposlenike industrijskih kompanija u regiji koje imaju američke dioničare, kao i izraelske savezničke teške industrije u regiji da „odmah napuste svoja radna mjesta kako im životi ne bi bili ugroženi“.
IRGC također nije spomenuo koje industrije namjerava napasti. Novinska agencija „Tasnim“ je, međutim, objavila bazu podataka o šest tvornica čelika u Izraelu i pet zemalja u regiji, navodeći te zemlje kao Saudijsku Arabiju, Katar, Kuvajt, UAE i Bahrein.
Ništa od smjene režima
Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Mertz) izjavio je u petak da američko-izraelski rat protiv Irana najvjerovatnije neće rezultirati “promjenom režima” jer jednomjesečni sukob ne pokazuje znakove jenjavanja.
Na pitanje na sastanku u Frankfurtu, koji je organizovao list „Frankfurter Allgemeine“, da li je cilj zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran zaista bio promjena Islamske Republike, rekao je: “Ako je to cilj, ne mislim da će ga postići. U većini prošlih sukoba, ovo je uglavnom krenulo po zlu”, misleći na rat u Afganistanu.
- Ozbiljno sumnjam u postojanje strategije i uspjeh njene implementacije [prema Iranu]. U tom smislu, možda će trebati i duže - kazao je.