Turska naglašava sprječavanje trajnih neprijateljstava: Izrael najveća prepreka miru na Bliskom istoku

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan naglasio je u petak važnost sprječavanja "trajnih neprijateljstava" u vrijeme rata na Bliskom istoku, upozoravajući da trenutno Izrael predstavlja najveću prepreku uspostavljanju mira, dok se istovremeno ulažu ogromni napori u pregovore.

Gostujući na informativnom kanalu A Haber, Fidan je izjavio da je cilj Turske od samog početka bio spriječiti rat, zaustaviti ga ukoliko započne, spriječiti njegovo širenje te održati Tursku izvan sukoba.

- Naš cilj broj jedan je zaustaviti rat. U isto vrijeme, važno je da se on ne širi dalje. Ključno je da se ne prelije na druge zemlje i da ne stvori trajna neprijateljstva i nestabilnost u regiji. Nadam se da će se završiti na ovaj ili onaj način - rekao je on.

Neprijateljstva među državama

Fidan je istakao da neprijateljstva među državama mogu trajati godinama nakon završetka oružanih sukoba, što direktno sprečava saradnju, razvoj i prosperitet cijele regije.

Govoreći o trenutnoj situaciji, naveo je da i drugi akteri prepoznaju prijetnje koje rat nosi, te potvrdio da su pregovori o okončanju sukoba započeli.

- Čini se da ima određenog napretka u pregovorima. Barem su razgovori počeli. Poruke se prenose preko Pakistan. Amerikanci to koordiniraju s nama, a mi obavještavamo Irance", objasnio je Fidan.

Međutim, upozorio je da napadi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela na Iran imaju vrlo ozbiljne i razorne posljedice na regionalnom i globalnom nivou.

- Rat koji su nezakonito, kršeći međunarodno pravo, pokrenuli Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael, sve se više suočava s opasnošću regionalnog širenja - dodao je. Razaranja u Iranu promijenila su pregovaračke pozicije u odnosu na predratni period, što znatno otežava posredovanje, ali je izrazio nadu da će se napori nastaviti.

Fidan je naglasio centralnu ulogu Pakistan u ovom procesu i najavio mogući sastanak predstavnika Turske, Pakistan, Egipta i Saudijske Arabije, koji bi se tokom vikenda trebao održati u Pakistan radi procjene toka pregovora i dogovaranja daljih koraka.

Oštre kritike

Oštro kritikujući "izraelski ekspanzionizam", Fidan (Hakan Fidan) je naveo da on sije sjeme razdora u regiji i dodao da je primarni cilj Turske spriječiti da taj razdor uopće nastane.

Prema njegovim riječima, sve strane pokazuju volju za mirom osim Izraela (Israel), koji nastavlja vršiti strukturni utjecaj na američku politiku i provoditi vlastite regionalne kalkulacije.

- Najveća prepreka miru trenutno je stav Izraela - poručio je.

Osvrćući se na činjenicu da su nekoliko zaljevskih zemalja pogodili iranski projektili i dronovi, Fidan (Hakan Fidan) je naveo da je Turska savjetovala suzdržanost, upozoravajući da bi ishitrene reakcije mogle dovesti do dugoročnih posljedica i ići na ruku izraelskom scenariju produženog sukoba među islamskim zemljama.

Govoreći o razgovorima u Rijadu (Riyadh) vezanim za zemlje koje je Iran napao, Fidan (Hakan Fidan) je pojasnio turski stav:

- Ti napadi su dio šire slike pokrenute američkim i izraelskim akcijama, ali čvrsto stojimo pri stavu da se takvi napadi ne bi trebali dešavati".