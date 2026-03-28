Banka Amerike pristala na nagodbu od 72,5 miliona dolara u slučaju Epstin

Banka Amerike (Bank of America) pristala je platiti 72,5 miliona dolara kako bi se nagodila u građanskoj tužbi koju su podnijele žene koje tvrde da je banka omogućila njihovo seksualno zlostavljanje od strane Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), pokazuju sudski spisi objavljeni u petak.

Advokati banke i tužiteljki obavijestili su američkog okružnog sudiju Džeda Rakofa (Jed Rakoff) na Menhetnu da su postigli „načelni dogovor o nagodbi“, iako tada detalji sporazuma nisu bili objavljeni.

Portparol Banke Amerike izjavio je:

- Iako ostajemo pri ranijim izjavama datim u podnescima u ovom predmetu, uključujući i tvrdnju da Banka Amerike nije omogućavala krivična djela seksualne trgovine ljudima, ovo rješenje nam omogućava da ovo pitanje ostavimo iza sebe i pruža dodatno zatvaranje ovog poglavlja za tužiteljke."

Advokati tužiteljki, Dejvid Bojs (David Boies) i Bredli Edvards (Bradley Edwards), naveli su u zajedničkom podnesku da nagodba predstavlja najbolju opciju za njihove klijentkinje, „s obzirom na to da su mnoge članice grupe pretrpjele štetu prije mnogo godina i da im je finansijska pomoć potrebna sada“. Advokati bi mogli tražiti do 30% iznosa nagodbe, odnosno oko 21,8 miliona dolara, za advokatske troškove.

Nagodba još zahtijeva odobrenje sudije Rakofa, koji je zakazao ročište za četvrtak.

Optužbe tužiteljki

Predložena kolektivna tužba, podnijeta u oktobru od strane žene pod pseudonimom Džejn Dou (Jane Doe), optužuje Banku Amerike da je ignorisala sumnjive finansijske transakcije povezane s Epstinom, uprkos obilju informacija o njegovim zločinima. Tužiteljka tvrdi da je banka stavljala profit ispred zaštite žrtava.

Banka Amerike je odgovorila da su tužbe „neosnovane i bez merituma“, naglašavajući da je pružala rutinske bankarske usluge ljudima koji u to vrijeme nisu imali poznate veze s Epstinom.

Sudija Rakof je u januaru presudio da banka mora da se suoči s tvrdnjama Džejn Dou da je svjesno imala koristi od Epstinove seksualne trgovine ljudima i da je ometala sprovođenje saveznog Zakona o zaštiti žrtava trgovine ljudima. Među transakcijama su i uplate koje je izvršio milijarder Leon Blek (Leon Black), suosnivač Apollo Global Managementa (Apollo Global Management).

Blek se povukao s mjesta izvršnog direktora Apolla 2021. godine nakon što je revizija pokazala da je platio Epstinu 158 miliona dolara za poresko i imovinsko planiranje. On je negirao bilo kakvu protivpravnost i rekao da nije bio svjestan Epstinovog kriminalnog djelovanja.

Slične nagodbe

Advokati Džejn Dou tužili su i druge navodne pomagače Epstinove seksualne trgovine, a 2023. godine postigli su nagodbe od 290 miliona dolara s JPMorgan Chase (JPMorgan Chase) i 75 miliona dolara s Dojče bankom (Deutsche Bank) u ime njegovih optužiteljki.