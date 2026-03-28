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Kremlj negira da je Putin tražio doprinos od kompanija za ofanzivu u Ukrajini

Kremlj je naglasio da inicijativa nije potekla od Putina

Vladimir Putin. Platforma X

A. O.

28.3.2026

Jedan ruski oligarh ponudio je da sa značajnom sumom doprinese državnom budžetu, u inicijativi koju je ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravio, ali koja je bila dobrovoljna, saopštio je Kremlj.

Portparol ruskog predsjedništva Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) rekao je da je predlog iznijet tokom zatvorenog sastanka između Putina i poslovnih lidera, nakon plenarne sjednice kongresa Unije ruskih industrijalaca i preduzetnika. 

Kremlj je naglasio da inicijativa nije potekla od Putina i da nije tražio doprinose od kompanija, te da sredstva nisu namijenjena finansiranju ofanzive u Ukrajini.

Prema pisanju ruskog medija The Bell, Putin je navodno pomenuo dobrovoljne donacije za podršku ratnim naporima, a biznismen Sulejman Kerimov (Suleyman Kerimov) ponudio je do 100 milijardi rubalja (oko 1,2 milijarde dolara). Francuski mediji navode da ta informacija nije potvrđena iz nezavisnih izvora.

Britanski list The Financial Times prenio je da je Oleg Deripaska (Oleg Deripaska), osnivač aluminijumskog giganta Rusal i važna figura u ruskoj metalurškoj industriji, takođe pristao da daje doprinose. Tokom sastanka sa Deripaskom, Putin je izjavio da će Rusija nastaviti borbu dok ne osvoji preostale teritorije Donbasa koje nisu pod njenom kontrolom.

Putin je dodatno naveo da je odluka bila neophodna jer je Ukrajina odbila da se jednostrano povuče iz Donbasa tokom nedavnih pregovora pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

The Financial Times dodaje da inicijativa dolazi usred povećanog pritiska na bogataše, jer je država od 2022. godine povećala nacionalizaciju imovine, dok ruska ekonomija pokazuje znakove usporavanja nakon više od četiri godine sukoba u Ukrajini.

# KREMLJ
# DMITRY PESKOV
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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