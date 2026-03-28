Kremlj negira da je Putin tražio doprinos od kompanija za ofanzivu u Ukrajini

Jedan ruski oligarh ponudio je da sa značajnom sumom doprinese državnom budžetu, u inicijativi koju je ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravio, ali koja je bila dobrovoljna, saopštio je Kremlj.

Portparol ruskog predsjedništva Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) rekao je da je predlog iznijet tokom zatvorenog sastanka između Putina i poslovnih lidera, nakon plenarne sjednice kongresa Unije ruskih industrijalaca i preduzetnika.

Kremlj je naglasio da inicijativa nije potekla od Putina i da nije tražio doprinose od kompanija, te da sredstva nisu namijenjena finansiranju ofanzive u Ukrajini.

Prema pisanju ruskog medija The Bell, Putin je navodno pomenuo dobrovoljne donacije za podršku ratnim naporima, a biznismen Sulejman Kerimov (Suleyman Kerimov) ponudio je do 100 milijardi rubalja (oko 1,2 milijarde dolara). Francuski mediji navode da ta informacija nije potvrđena iz nezavisnih izvora.