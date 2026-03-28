Zelenski u Abu Dabiju: Razgovori o sigurnosti, Iranu i energetskoj stabilnosti

Glavne teme sastanka bile su sigurnosne prilike u regionu, prijetnje povezane s Iranom, rizici po globalnu energetsku stabilnost, te posljedice po međunarodnu trgovinu i plovidbu. Dvije strane detaljno su razmatrale pogoršanu sigurnosnu situaciju, posebno eskalaciju tenzija i njen utjecaj na Bliski istok i šire međunarodne odnose.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) boravio je u radnoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje se u Abu Dabiju sastao s predsjednikom UAE-a Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom (Mohammed bin Zayed Al Nahyan).

Posebna pažnja posvećena je rizicima po globalne energetske tokove, cijene nafte i sigurnost pomorskih ruta ključnih za svjetsku trgovinu. Ukrajinska strana izrazila je oštro neslaganje s napadima povezanima s Iranom, ističući da oni ciljaju civile i civilnu infrastrukturu, krše suverenitet država, međunarodno pravo i Povelju Ujedinjenih nacija.

Zelenski je ponudio iskustvo Ukrajine u oblasti protivzračne odbrane i naglasio spremnost na jačanje razmjene znanja te unaprjeđenje sigurnosne i odbrambene saradnje s Emiratima.

Predsjednik UAE-a poručio je da njegova zemlja pristupa situaciji "s mudrošću i suzdržanošću", ali je istovremeno odlučna u zaštiti nacionalnog suvereniteta. Naglasio je da Emirati ostaju spremni odgovoriti na sve prijetnje, posebno one koje pogađaju civile i civilnu infrastrukturu, te da zadržavaju pravo na samoodbranu u skladu s međunarodnim pravom.