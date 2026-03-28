Izraelski vojnici brutalno napali novinare CNN-a, dva sata proveli u pritvoru

Dvanaest sati nakon što su izraelski doseljenici napali Palestince i u selu Tajasir (Tayasir) podigli novo ilegalno naselje, intervenirala je izraelska vojska.

Umjesto da ukloni naseljenike, vojnici su se okomili na lokalne stanovnike i ekipu CNN-a koja je izvještavala o incidentu.

CNN-ov fotoreporter Cyril Theophilos bio je zgrabljen u zahvat gušenja, srušen na tlo i pritvoren zajedno s novinarima i nekoliko Palestinaca. Vojnici su pritom oštetili kameru. Incident je razotkrio način na koji izraelska vojska često djeluje u korist doseljeničkog pokreta, dok dokumentira sve češće napade na Palestince i otimanje njihove zemlje.

Jedan vojnik, Meir, priznao je da naselje u Tayasiru trenutno krši izraelski zakon, ali je dodao:

- Polako, polako… ovo će postati legalno." On i drugi vojnici otvoreno su govorili o motivima osvetničkih napada na Palestince i podršci doseljenika od strane vojske.