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HAOS NA ZAPADNOJ OBALI

Izraelski vojnici brutalno napali novinare CNN-a, dva sata proveli u pritvoru

Kamera je moje jedino oružje – jedino čime mogu dokazati da sam nevin

Izraelski vojnik. CNN / Platforma X

A. O.

28.3.2026

Dvanaest sati nakon što su izraelski doseljenici napali Palestince i u selu Tajasir (Tayasir) podigli novo ilegalno naselje, intervenirala je izraelska vojska. 

Umjesto da ukloni naseljenike, vojnici su se okomili na lokalne stanovnike i ekipu CNN-a koja je izvještavala o incidentu.

CNN-ov fotoreporter Cyril Theophilos bio je zgrabljen u zahvat gušenja, srušen na tlo i pritvoren zajedno s novinarima i nekoliko Palestinaca. Vojnici su pritom oštetili kameru. Incident je razotkrio način na koji izraelska vojska često djeluje u korist doseljeničkog pokreta, dok dokumentira sve češće napade na Palestince i otimanje njihove zemlje.

Jedan vojnik, Meir, priznao je da naselje u Tayasiru trenutno krši izraelski zakon, ali je dodao: 

- Polako, polako… ovo će postati legalno." On i drugi vojnici otvoreno su govorili o motivima osvetničkih napada na Palestince i podršci doseljenika od strane vojske.

Nasilje doseljenika poraslo je nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023., a izraelska vlada legalizirala je desetine sličnih naselja. Vojnici su sve Palestince opisali kao teroriste i javno isticali veze s ekstremnim desničarskim elementima.

Stanovnici Tayasira svjedoče o brutalnim napadima. Abdullah Daraghmeh (75) pretrpio je slomljenu lubanju i izbijene zube nakon što su doseljenici upali u njegov dom. Imad Dabak, drugi stanovnik, opisao je kako se boji za život svoje porodice:

- Kamera je moje jedino oružje – jedino čime mogu dokazati da sam nevin."

Izraelska vojska izjavila je CNN-u da postupci vojnika "nisu u skladu s očekivanjima" i najavila temeljitu istragu, ali nije komentirala porast nasilja doseljenika niti spomenuto naselje.

# NOVINARI
# CNN
# VOJSKA
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