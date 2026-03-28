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EKSALACIJA SUKOBA

Iranska vojska objavila: Uništili smo skladište ukrajinskih protivdronskih sistema

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je tokom nenajavljene posjete UAE-u da su se dvije zemlje dogovorile o saradnji

Glasnogovornik Iranske vojske. Screenshot

D. H.

28.3.2026

Iranska vojska navodi da je ciljala skladište ukrajinskog sistema za borbu protiv dronova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, za koji tvrdi da je korišten za pomoć američkim snagama.

„Dok su skrovišta američke komande i vojnika u Dubaiju bila meta napada... ukrajinsko skladište protivdronskih sistema koje se nalazilo u Dubaiju kako bi pomoglo američkoj vojsci... bilo je meta napada i uništeno“, navodi se u izjavi najvišeg operativnog štaba iranskih oružanih snaga (uključuje i regularnu vojsku Artesh i IRGC – Revolucionarnu gardu) Khatam al-Anbiya a kojeg je prenijela iranska državna televizija.

Ranije u subotu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je tokom nenajavljene posjete UAE-u da su se dvije zemlje dogovorile o saradnji na području odbrane.

# NAPAD
# IRAN
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