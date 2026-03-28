Tramp o saudijskom princu Bin Salmanu: "Mislio je da mi neće ljubiti guz*cu"

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je novu diplomatsku kontroverzu neuobičajeno direktnim i vulgarnim komentarima na račun saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana.

Trump je poručio kako se saudijski princ prema njemu sada mora odnositi potpuno drugačije nego prema prijašnjim američkim liderima.

Govoreći na javnom skupu, Trump je kazao da prijestolonasljednik nije očekivao da će politički ovisiti o njemu. Uz dozu hvalisanja, naglasio je kako je saudijsko rukovodstvo nekada smatralo američke lidere slabima, ali da se sada prema njemu "mora lijepo ponašati".

Komentarišući svoj odnos sa saudijskim princom, Trump je iskoristio vrlo oštar rječnik.

"Nije mislio da će mi ljubiti guz*cu, stvarno nije. Mislio je da će biti samo još jedan američki predsjednik koji je gubitnik. S državom koja ide nizbrdo", rekao je Trump.

Jasno je dao do znanja da smatra kako se dinamika moći potpuno promijenila u njegovu korist: "Ali sada mora biti fin prema meni. Recite mu da mu je bolje da bude fin prema meni. Mora biti."

U nastavku govora, Trump je prepričao i navodni razgovor s Bin Salmanom, opisujući ga kao "veoma pametnog, ali sasvim običnog tipa".

Prema Trumpovim riječima, saudijski princ je bio impresioniran njegovim vođenjem države te mu je navodno rekao: "'Znate, to je nevjerovatno, predsjedniče. Prije godinu dana bili ste mrtva država. Sada ste bukvalno najpopularnija država bilo gdje na svijetu.'"

Trump je napomenuo da se ovaj razgovor desio prije otprilike šest mjeseci do godinu i po dana, i to "prije nego što smo razbili Iran".

Ovakvi komentari savršeno se uklapaju u Trumpov dobro poznati konfrontacijski politički stil. Međutim, analitičari upozoravaju da bi oni mogli imati ozbiljne posljedice, s obzirom na to da je Saudijska Arabija jedan od najvažnijih sigurnosnih i energetskih partnera Washingtona u regiji Bliskog istoka.