Pezeškijan upozorio zemlje Bliskog istoka: "Ne dozvolite neprijateljima da vode rat sa vaših teritorija"

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) pozvao je u subotu zemlje u regiji da ne dozvole "neprijateljima da vode rat" sa njihovih teritorija, ukoliko žele sačuvati vlastiti razvoj i sigurnost.

U oštrom upozorenju koje dolazi usred dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku, Pezeškián se oglasio na društvenoj mreži X (bivši Twitter), gdje je ponovio zvanični stav Teherana o vojnim akcijama.

- Mnogo puta smo rekli da Iran ne izvodi preventivne napade, ali ćemo snažno uzvratiti ukoliko naša infrastruktura ili ekonomski centri budu na meti - napisao je Pezeškijan.

Obraćajući se direktno zemljama regije, iranski predsjednik je poslao jasnu poruku:

- Ako želite razvoj i sigurnost, ne dozvolite našim neprijateljima da vode rat sa vaše zemlje".

Podsjetimo, tenzije na Bliskom istoku su doživjele neviđenu eskalaciju od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajednički napad na Iran. U ovim udarima do sada je poginulo više od 1.340 osoba, uključujući i tadašnjeg vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hameneija (Khamenei).

Kao odgovor na ove napade, Iran je uzvratio serijom udara dronovima i balističkim projektilima. Mete ovih osvetničkih napada bili su Izrael, ali i zaljevske zemlje u kojima su smještena američka vojna postrojenja i imovina.