Vrlo dobro znamo ko je počeo ovaj rat i šta moramo učiniti

Direktor turske obavještajne službe MIT Ibrahim Kalin uputio je oštre poruke povodom eskalacije sukoba na Bliskom istoku, upozorivši na opasnost širenja rata i destabilizacije cijelog regiona.

Napadi su neprihvatljivi

Kalin je istakao da su napadi Irana na zemlje Zaljeva "neprihvatljivi", ali je naglasio da se ne smije zanemariti pitanje odgovornosti za početak sukoba.

"Moramo pojačati pritisak na Izrael, fokusirajući se na aktera koji je pokrenuo rat, te spriječiti da ovaj sukob preraste u regionalni rat i globalnu krizu", poručio je Kalın.

Govoreći o diplomatskim naporima, naveo je da Izrael sistematski podriva pokušaje pregovora s Iranom.

"Vidimo da Izrael, koji je sabotirao svaki pokušaj pregovora i otvaranja kanala dijaloga još od početka rata, kao i ranije, intenzivno radi na opstruiranju tih inicijativa, posebno kroz napade u posljednja dva dana", rekao je.

Kalin je upozorio da bi aktuelni sukob mogao imati dugoročne i opasne posljedice po odnose među narodima u regionu.

"Ovaj veliki rat rasplamsava vatru razdora u našem regionu. Jedan od ciljeva nije samo eliminacija iranskih nuklearnih kapaciteta, već i stvaranje temelja za sukobe koji bi mogli trajati decenijama između Turaka, Kurda, Arapa i Perzijanaca", istakao je.

Dodao je da bi takav razvoj događaja otvorio prostor za dugotrajan bratoubilački rat i krvne osvete.

Naglasio je da će Turska ostati u stanju pune pripravnosti.

"Kao Turska, ostat ćemo na oprezu i nastaviti borbu protiv ovih prijetnji do kraja. Nikada nismo bili, niti ćemo biti strana koja raspiruje vatru razdora", kazao je.

Kalin je poručio da će Turska nastaviti djelovati odlučno protiv svih pokušaja destabilizacije.

"Djelujemo svjesni ko su nam prijatelji, a ko neprijatelji. Nećemo odstupiti s tog puta", dodao je.

Širi se na druge dijelove regiona

U završnici je upozorio da se politika svršenog čina širi i na druge dijelove regiona.

"Vrlo dobro znamo da oni koji su pokrenuli rat ne djeluju samo prema Iranu, već kroz stvaranje novih činjenica na terenu u Libanu, Siriji i na palestinskim teritorijama provode politike razaranja, aneksije i okupacije", rekao je.

Posebno se osvrnuo na situaciju u Libanu, upozorivši da postoje pokušaji stvaranja scenarija sličnog onome na Golanskoj visoravni 1974. godine.

Istakao je da Turska pojačava napore kako bi spriječila takav razvoj događaja te naglasio da neće dozvoliti kršenje prava Palestinaca.

"Nećemo dopustiti da se Palestincima oduzmu osnovna prava kroz svršen čin, niti ćemo ignorisati kršenja koja se dešavaju u Gazi i na Zapadnoj obali", zaključio je Kalın.