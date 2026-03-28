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SPORAZUM

Ukrajina i Katar potpisali sporazum: Ukrajinska tehnologija za presretanje dronova ide na Bliski istok

Dogovor u Dohi o razmjeni znanja i jačanju sigurnosti

Katar i Ukrajina potpisali sporazum. Clash Report

B. A.

28.3.2026

Katar i Ukrajina potpisali su sporazum o saradnji u oblasti odbrane, s posebnim naglaskom na presretanje projektila i bespilotnih letjelica, čime je dodatno unaprijeđena sigurnosna povezanost dviju država.

Sporazum zaključen u Dohi

Sporazum je zaključen u Dohi tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky), čime je okončana njegova turneja po zemljama Zaljeva.

Prema navodima katarskog Ministarstva odbrane, dogovor uključuje razmjenu stručnih znanja i iskustava u borbi protiv projektila i dronova, oblasti u kojoj je Ukrajina posljednjih godina razvila značajne kapacitete.

Zelenski je u Katar stigao nakon posjeta Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a katarska novinska agencija objavila je fotografije njegovog dočeka od strane zvanične delegacije.

Interes za saradnju u borbi protiv dronova

Ovaj sporazum dolazi u trenutku kada sve više zaljevskih zemalja formalizira sigurnosnu saradnju s Kijevom. Ukrajina je ranije ove sedmice potpisala sličan dogovor sa Saudijskom Arabijom, za koji je Zelenski istakao da predstavlja osnovu za buduće ugovore, tehnološku saradnju i investicije.

Saradnja se temelji na ratnom iskustvu Ukrajine, posebno u segmentu protivzračne odbrane. Zelenski je potvrdio da su, pored Katara, interes za saradnju u borbi protiv dronova iskazali i Bahrein, Jordan i Kuvajt.

Ukrajina je već rasporedila više od 200 stručnjaka za protivzračnu odbranu u regionu, dok se dodatni timovi upućuju u Jordan i Kuvajt.

Sporazum ima i širi značaj

Za Katar ovaj sporazum ima i širi značaj. Osim vojne dimenzije, ova zemlja se profilisala kao važan posrednik u humanitarnim pitanjima tokom rata između Ukrajine i Rusije, uključujući pomoć u povratku ukrajinske djece deportovane nakon ruske invazije 2022. godine.

Turneja Zelenskog dolazi u trenutku kada Ukrajina bilježi značajne rezultate u protivzračnoj odbrani. Prema dostupnim podacima, tokom posljednjeg velikog napada zabilježena je stopa presretanja ruskih dronova od čak 97 posto.

Pozicioniranjem kao izvoznik sigurnosnih rješenja, Ukrajina nastoji dodatno učvrstiti diplomatsku podršku, ali i osigurati napredne sisteme protivzračne odbrane, uključujući raketne sisteme Patriot.

# UKRAJINA
# KATAR
# SARADNJA
# ODBRANA
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