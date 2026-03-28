Ukrajina i Katar potpisali sporazum: Ukrajinska tehnologija za presretanje dronova ide na Bliski istok

Katar i Ukrajina potpisali su sporazum o saradnji u oblasti odbrane, s posebnim naglaskom na presretanje projektila i bespilotnih letjelica, čime je dodatno unaprijeđena sigurnosna povezanost dviju država.

Sporazum zaključen u Dohi

Sporazum je zaključen u Dohi tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky), čime je okončana njegova turneja po zemljama Zaljeva.

Prema navodima katarskog Ministarstva odbrane, dogovor uključuje razmjenu stručnih znanja i iskustava u borbi protiv projektila i dronova, oblasti u kojoj je Ukrajina posljednjih godina razvila značajne kapacitete.

Zelenski je u Katar stigao nakon posjeta Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a katarska novinska agencija objavila je fotografije njegovog dočeka od strane zvanične delegacije.

Interes za saradnju u borbi protiv dronova



Ovaj sporazum dolazi u trenutku kada sve više zaljevskih zemalja formalizira sigurnosnu saradnju s Kijevom. Ukrajina je ranije ove sedmice potpisala sličan dogovor sa Saudijskom Arabijom, za koji je Zelenski istakao da predstavlja osnovu za buduće ugovore, tehnološku saradnju i investicije.

Saradnja se temelji na ratnom iskustvu Ukrajine, posebno u segmentu protivzračne odbrane. Zelenski je potvrdio da su, pored Katara, interes za saradnju u borbi protiv dronova iskazali i Bahrein, Jordan i Kuvajt.

Ukrajina je već rasporedila više od 200 stručnjaka za protivzračnu odbranu u regionu, dok se dodatni timovi upućuju u Jordan i Kuvajt.

Sporazum ima i širi značaj

Za Katar ovaj sporazum ima i širi značaj. Osim vojne dimenzije, ova zemlja se profilisala kao važan posrednik u humanitarnim pitanjima tokom rata između Ukrajine i Rusije, uključujući pomoć u povratku ukrajinske djece deportovane nakon ruske invazije 2022. godine.