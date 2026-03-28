Kršćani ujedinjeni sa Hezbolahom protiv Izraela: "Oni su naši prijatelji, čuvaju nas"

U zabačenom selu na sjeveru Libana, gdje se kršćanski simboli poput raspela nalaze tik uz portrete lidera Hezbollah, svakodnevica svjedoči o neobičnim savezima koje oblikuju rat i strah. Katoličko mjesto Ras Baalbek, poznato po svojim bizantskim crkvama, razvilo je bliske odnose s ovom šijitskom organizacijom, prije svega iz potrebe za sigurnošću u nestabilnom okruženju.

Pružali im zaštitu

Stanovnici sela otvoreno priznaju da su im upravo borci Hezbollaha pružili zaštitu u trenucima kada je prijetnja od Islamska država bila najizraženija. Tokom najintenzivnijih godina rata u susjednoj Siriji, od 2013. do 2017., napadi ekstremističkih grupa dolazili su iz planinskih područja preko granice, ostavljajući selo praktično bez institucionalne zaštite. U takvim okolnostima, saradnja između lokalnog stanovništva i Hezbollaha postala je pitanje opstanka, a ne ideološkog izbora .

Mještani ističu i praktične razloge za ovu povezanost: medicinsku pomoć tokom pandemije, opskrbu električnom energijom u trenucima nestašice, pa čak i simbolične geste poput kupovine božićnog drvca za selo. Takvi potezi dodatno su učvrstili odnos koji mnogi opisuju kao dublji i konkretniji od onoga koji imaju s vjerskim institucijama poput Vatikan.

Ipak, ovaj savez nije bez rizika. Izraelske snage, uključujući Izraelske obrambene snage, redovno ciljaju položaje Hezbollaha širom Libana, što indirektno ugrožava i zajednice koje se nalaze u njihovoj blizini. Optužbe da Hezbollah koristi civilna područja kao vojnu infrastrukturu dodatno komplikuju situaciju, pretvarajući sela poput Ras Baalbeka u potencijalne mete.

Preplitanje različitih realnosti

Dolina Bekaa, u kojoj se selo nalazi, tako postaje prostor gdje se prepliću različite vjerske i političke realnosti – kršćani, suniti i šijiti žive jedni pored drugih, često povezani više zajedničkim strahovima nego zajedničkim uvjerenjima. Upravo taj kontekst objašnjava zašto lokalno stanovništvo Hezbollah vidi prvenstveno kao zaštitnika, a ne kao ideološkog saveznika.

U konačnici, odnos između Ras Baalbeka i Hezbollaha najbolje oslikava logiku konflikta na Bliskom istoku: savezi se ne sklapaju nužno na temelju vrijednosti, već na osnovu prijetnji. U takvom svijetu, kako sami mještani poručuju, neprijatelj neprijatelja lako postaje – saveznik.