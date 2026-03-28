Iran uzvratio udar: Pogođen veliki pogon za proizvodnju aluminijuma u Abu Dabiju, ima povrijeđenih

Kompanija Emirates Global Aluminium saopćila je da je njen proizvodni pogon pretrpio značajna oštećenja nakon iranskog raketnog i napada dronovima na Abu Dabi.

Riječ je o postrojenju Al Taweelah, gdje je, prema navodima kompanije, povrijeđeno više zaposlenih. Iz Emirates Global Aluminium ističu da je sigurnost radnika prioritet te da je u toku procjena nastale štete.

Izvršni direktor Abdulnaser bin Kalban (Abdulnasser Bin Kalban) naveo je da je kompanija duboko pogođena napadom i njegovim posljedicama.

Ova kompanija važi za najvećeg proizvođača aluminija na Bliskom istoku i jednog od vodećih dobavljača na svjetskom tržištu, s udjelom od oko četiri posto u globalnoj proizvodnji, dok u zemljama Zaljeva proizvodi gotovo polovinu ukupnih količina.

Napad dolazi nakon što je Iran najavio odgovor na prethodne izraelske udare na njegova ključna postrojenja za preradu metala, što je predstavljalo ozbiljan udar za iransku industriju. Teheran je ranije poručio da će u znak odmazde gađati objekte u regiji povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama.