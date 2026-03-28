Iran ima poseban zahtjev za okončanje rata: Rubio kaže da bi to bilo opasno za cijeli svijet

Iranski zvaničnik ove sedmice iznio je listu uslova za okončanje rata koji su, kako kaže Teheran, pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael. Među zahtjevima se prvi put našlo i traženje priznanja iranskog suvereniteta nad Hormuškim moreuzom.

Ovaj uski, ali izuzetno važan plovni put, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, Iran je pretvorio u snažno sredstvo pritiska. Sada nastoji tu stratešku prednost iskoristiti i kao izvor ogromnih prihoda, procijenjenih na milijarde dolara godišnje, ali i kao alat za utjecaj na globalnu ekonomiju.

Iako je Teheran ranije prijetio zatvaranjem moreuza u slučaju napada, malo ko je vjerovao da bi to zaista mogao učiniti ili da bi efekti bili tako snažni. Međutim, prekidi plovidbe izazvani iranskim potezima ozbiljno su poremetili svjetska energetska tržišta i natjerali brojne države da hitno traže alternativne izvore snabdijevanja.

Stručnjaci ocjenjuju da je Iran i sam iznenađen efikasnošću ove strategije, shvativši koliko relativno lako može utjecati na globalnu trgovinu. Zbog toga sada pokušava tu prednost pretvoriti u trajni mehanizam moći, uključujući i mogućnost naplate prolaska kroz moreuz.

Sjedinjene Američke Države već upozoravaju na takav scenario. Američki državni sekretar Marko Rubio naglasio je da bi pokušaj naplate prolaza bio nezakonit, opasan i neprihvatljiv za međunarodnu zajednicu, ističući potrebu da svijet ima jasan odgovor na takve poteze. I zemlje G7 poručile su da je sloboda plovidbe kroz Hormuški moreuz apsolutni prioritet.

U međuvremenu, iz Irana dolaze signali da bi kontrola nad moreuzom mogla biti formalizirana. Razmatra se zakon kojim bi se uvele naknade za brodove koji prevoze naftu i robu, dok pojedini zvaničnici govore o uspostavljanju novog režima upravljanja tim ključnim pravcem.

Takav potez, međutim, bio bi u suprotnosti s međunarodnim pravom. Prema pravilima koja regulišu međunarodne moreuze, države nemaju pravo naplaćivati prolaz kroz ovakve plovne puteve. Iako Iran nije potpisnik relevantnih konvencija, stručnjaci naglašavaju da se ta pravila i dalje primjenjuju kao dio općeprihvaćenog međunarodnog prava.

Ipak, Teheran već razmatra kako bi sistem naplate mogao funkcionirati u praksi i koliki bi prihodi mogli biti. Procjene pokazuju da bi, uz određene takse po tankerima, mjesečni prihodi mogli dostići stotine miliona dolara, pa čak i konkurirati zaradi koju Egipat ostvaruje od Sueskog kanala.

Ovakva strategija dodatno je motivisana ekonomskim pritiscima, jer se Iran nalazi među najteže sankcionisanim državama na svijetu. Uvođenje naknada za prolazak vidi se kao relativno jednostavan način da se ublaže gubici i nadoknadi ograničen pristup globalnim tržištima.

Zvanično, Iran poručuje da moreuz ostaje otvoren, ali ne bez uslova. Stranim brodovima dopušta se prolazak uz koordinaciju s iranskim vlastima, a postoje i indicije da se već testiraju modeli kontrolisanog prolaza, uključujući rute bliže iranskoj obali i moguće neformalne naknade za sigurnu plovidbu.