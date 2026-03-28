Tramp prijeti Evropi: Povlačenje 35.000 vojnika iz Njemačke i ultimatum NATO-u

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) navodno razmatra povlačenje oko 35.000 američkih vojnika iz Njemačka, potez koji je dio pritiska na članice NATO da povećaju izdvajanja za odbranu. Ova opcija se razmatra otkako je Tramp prošle godine preuzeo dužnost, prenosi Anadolu Agency.

Izvori bliski Trampovoj administraciji navode da je "frustracija zbog Europljana vrlo stvarna" te dodaju kako nijednoj zemlji koja ne izdvaja 5 posto BDP-a ne bi trebalo dozvoliti da glasa o budućim troškovima NATO-a.

Trenutno sve članice NATO-a izdvajaju najmanje 2 posto svog BDP-a za odbranu, što je cilj postavljen 2014. godine. Međutim, prema najavama Marka Rutea (Mark Rutte), čelnici saveza na summitu u Ankari kasnije ove godine moraju predstaviti planove za dostizanje novog cilja od 5 posto.

The Telegraph je prošlog marta izvijestio da bi povlačenje 35.000 vojnika moglo dodatno zaoštriti odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.