Video / Veliki protesti u Izraelu zbog rata u Iranu: Uhapšeno najmanje 18 osoba, nasilno rastjerani u više gradova

Policija u Izraelu večeras je privela najmanje 18 osoba tokom demonstracija protiv rata s Iranom, dok su protesti nasilno rastjerani u više većih gradova. Prema zvaničnim informacijama, 13 ljudi uhapšeno je u Tel Avivu, a pet u Haifi, dok su okupljanja održana i u okupiranom Jeruzalemu i Ber Ševi.

Ovo je prvi put da se šire antivladine grupe uključuju u proteste protiv aktuelnog rata. U prvim sedmicama sukoba takve skupove uglavnom su organizovali i posjećivali ljevičarski aktivisti.

U Haifi se okupilo oko stotinu demonstranata, koji su nosili izraelske zastave i uzvikivali parole protiv rata. Među njima se isticao transparent s porukom da milioni djece odrastaju u skloništima od bombi.

Policija tvrdi da su pojedini učesnici pokušali blokirati saobraćaj, zbog čega je skup proglašen nezakonitim. Ipak, snimci s mjesta događaja pokazuju da najmanje dvije privedene osobe u tom trenutku nisu ometale saobraćaj.

Sličan scenario dogodio se i na Trgu Habima u Tel Avivu, gdje je protest također raspušten nakon što je proglašen nezakonitim, pozivajući se na ratna pravila Komande za unutrašnju odbranu koja ograničavaju javna okupljanja na otvorenom na 50 ljudi.