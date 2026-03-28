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Video / Veliki protesti u Izraelu zbog rata u Iranu: Uhapšeno najmanje 18 osoba, nasilno rastjerani u više gradova

Isticao se transparent s porukom da milioni djece odrastaju u skloništima od bombi

Protesti u Izraelu. AP

S. S.

28.3.2026

Policija u Izraelu večeras je privela najmanje 18 osoba tokom demonstracija protiv rata s Iranom, dok su protesti nasilno rastjerani u više većih gradova. Prema zvaničnim informacijama, 13 ljudi uhapšeno je u Tel Avivu, a pet u Haifi, dok su okupljanja održana i u okupiranom Jeruzalemu i Ber Ševi.

Ovo je prvi put da se šire antivladine grupe uključuju u proteste protiv aktuelnog rata. U prvim sedmicama sukoba takve skupove uglavnom su organizovali i posjećivali ljevičarski aktivisti.

U Haifi se okupilo oko stotinu demonstranata, koji su nosili izraelske zastave i uzvikivali parole protiv rata. Među njima se isticao transparent s porukom da milioni djece odrastaju u skloništima od bombi.

Policija tvrdi da su pojedini učesnici pokušali blokirati saobraćaj, zbog čega je skup proglašen nezakonitim. Ipak, snimci s mjesta događaja pokazuju da najmanje dvije privedene osobe u tom trenutku nisu ometale saobraćaj.

Sličan scenario dogodio se i na Trgu Habima u Tel Avivu, gdje je protest također raspušten nakon što je proglašen nezakonitim, pozivajući se na ratna pravila Komande za unutrašnju odbranu koja ograničavaju javna okupljanja na otvorenom na 50 ljudi.

– Tokom procjene situacije, uz prisustvo predstavnika Komande za unutrašnju odbranu, zaključeno je da postoji stvarni rizik po ljudske živote, nakon čega je naređeno da se skup rastjera – saopćila je policija.

Nakon završetka protesta u Tel Avivu, pripadnici granične policije viđeni su kako silom potiskuju demonstrante koji su se kretali trotoarom, prateći manju grupu i naređujući im da se raziđu.

Tokom intervencije, policajci su na Trgu Habima fizički zaustavili predsjednika stranke Hadash-Ta’al Aymana Odeha, uprkos njegovom poslaničkom imunitetu. U drugom incidentu, jedan policajac je uhvatio sredovječnog muškarca za majicu i oborio ga na tlo.

# IZRAEL
# PROTEST
# IRAN
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