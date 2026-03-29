Pentagon razmatra kopnene operacije u Iranu, odluka Donalda Trampa neizvjesna

Pentagon, prema pisanju Washington Posta u subotu, razmatra mogućnost višesedmičnih kopnenih operacija u Iranu, pozivajući se na američke zvaničnike.

Kako se navodi, planovi bi mogli obuhvatiti napade specijalnih jedinica, ali i angažman konvencionalnih pješadijskih snaga.

Ipak, ostaje neizvjesno da li će predsjednik Donald Tramp (Trump) odobriti bilo koju od tih opcija, prenosi Post.

Administracija Donalda Trampa već je rasporedila američke marince na Bliski istok, dok sukob u Iranu ulazi u petu sedmicu. Uz to, planirano je i slanje hiljada vojnika iz 82. zračno-desantne divizije američke vojske u ovu regiju.