Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROCURILI DETALJI

Pentagon razmatra kopnene operacije u Iranu, odluka Donalda Trampa neizvjesna

Kako se navodi, planovi bi mogli obuhvatiti napade specijalnih jedinica, ali i angažman konvencionalnih pješadijskih snaga

Pentagon. AP / Carolyn Kaster

A. O.

29.3.2026

Pentagon, prema pisanju Washington Posta u subotu, razmatra mogućnost višesedmičnih kopnenih operacija u Iranu, pozivajući se na američke zvaničnike.

Kako se navodi, planovi bi mogli obuhvatiti napade specijalnih jedinica, ali i angažman konvencionalnih pješadijskih snaga.

Ipak, ostaje neizvjesno da li će predsjednik Donald Tramp (Trump) odobriti bilo koju od tih opcija, prenosi Post.

Administracija Donalda Trampa već je rasporedila američke marince na Bliski istok, dok sukob u Iranu ulazi u petu sedmicu. Uz to, planirano je i slanje hiljada vojnika iz 82. zračno-desantne divizije američke vojske u ovu regiju.

# PENTAGON
# IRAN
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.