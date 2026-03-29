Reza Pahlavi poziva SAD na jači pritisak i predstavlja viziju novog Irana bez nuklearnih prijetnji

Iranski opozicioni aktivista Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, uputio je poziv Sjedinjenim Američkim Državama da pojačaju vojni pritisak na Teheran, istovremeno predstavljajući viziju demokratskog Irana bez, kako navodi, nuklearnih prijetnji i terorizma.

Pahlavi, koji živi u egzilu još od Iranske islamske revolucije, kada je monarhija srušena, a uspostavljen sadašnji sistem vlasti, već duže vrijeme važi za jednu od ključnih figura razjedinjene iranske opozicije.

Na Konferenciji konzervativnog političkog djelovanja, održanoj u blizini Dalasa (Dallasa), obratio se prisutnima riječima: "Možete li zamisliti Iran koji prelazi iz 'smrt Americi' u 'Bog blagoslovio Ameriku'?", što je izazvalo snažne ovacije.

Dan kasnije dodatno je naglasio svoje političke ambicije:

- Predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo čini Ameriku velikom. Ja namjeravam učiniti Iran ponovo velikim."

Predstavljajući plan duboke transformacije države, istakao je da budući Iran ne bi smio predstavljati prijetnju međunarodnoj zajednici.

- Bez nuklearnih prijetnji, bez terorizma, bez uzimanja talaca i bez ucjenjivanja globalne ekonomije - rekao je, aludirajući i na strateški značaj Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

Prema njegovim riječima, Iran bi trebao napustiti izvoz ekstremizma i okrenuti se promovisanju slobode, stabilnosti i ekonomskih prilika, kako za svoje građane, tako i za međunarodne partnere. Naglasio je i da zemlja ima potencijal da postane snažna ekonomska sila, oslanjajući se na mlado i obrazovano stanovništvo.

- Umjesto ekstremista, izvozili bismo inženjere. Umjesto bombaša samoubica, startupe. Umjesto mržnje, energiju - poručio je.

Iranska ekonomija suočava se s ozbiljnim izazovima, uključujući snažan pritisak međunarodnih sankcija i unutrašnje probleme. Inflacija je premašila 46 posto, dok nezaposlenost među mladima iznosi oko 20 posto.

Pahlavi smatra da bi strateško partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u narednoj deceniji moglo donijeti više od bilion dolara američkoj ekonomiji.

U geopolitičkom kontekstu, zagovara i redefinisanje regionalnih odnosa, uključujući moguće približavanje Irana Izraelu kroz takozvane "Cyrus Accords", koncept koji bi proširio postojeće "Abraham Accords".

Ovaj prijedlog podrazumijeva uspostavljanje diplomatskih odnosa između Irana, Izraela i susjednih zemalja nakon eventualne promjene vlasti u Teheranu.