Više od 3.000 vojnika američkih snaga stiglo na Bliski istok: Pridružili se već rapoređenim snagama

Brod USS Tripoli, na kojem se nalazi oko 3.500 mornara i marinaca, stigao je u područje Bliskog istoka, potvrđeno je iz Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), dok Pentagon razmatra svoje naredne poteze.

Prema ranijim podacima, Sjedinjene Američke Države već su rasporedile više od 50.000 vojnika u ovoj regiji. Mediji su također izvijestili da se očekuje dodatno raspoređivanje ekspedicione jedinice marinaca.

Sastav ovih snaga ukazuje na vrstu vojnih kapaciteta koje SAD dovode na teren, što bi moglo biti povezano s mogućim širenjem sukoba.

Posebno se izdvaja 82. zračno-desantna divizija, sa sjedištem u Sjevernoj Karolini, koja se smatra jednom od najelitnijih konvencionalnih borbenih jedinica američke vojske.