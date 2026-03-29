Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRDIO CENTCOM

Više od 3.000 vojnika američkih snaga stiglo na Bliski istok: Pridružili se već rapoređenim snagama

Njeni pripadnici nalaze se u stalnoj pripravnosti i mogu biti raspoređeni gotovo bilo gdje u svijetu u roku od 18 sati

Nove snage pridružuju se američkih marincima. CENTCOM

A. O.

29.3.2026

Brod USS Tripoli, na kojem se nalazi oko 3.500 mornara i marinaca, stigao je u područje Bliskog istoka, potvrđeno je iz Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), dok Pentagon razmatra svoje naredne poteze.

Prema ranijim podacima, Sjedinjene Američke Države već su rasporedile više od 50.000 vojnika u ovoj regiji. Mediji su također izvijestili da se očekuje dodatno raspoređivanje ekspedicione jedinice marinaca.

Sastav ovih snaga ukazuje na vrstu vojnih kapaciteta koje SAD dovode na teren, što bi moglo biti povezano s mogućim širenjem sukoba.

Posebno se izdvaja 82. zračno-desantna divizija, sa sjedištem u Sjevernoj Karolini, koja se smatra jednom od najelitnijih konvencionalnih borbenih jedinica američke vojske. 

Njeni pripadnici nalaze se u stalnoj pripravnosti i mogu biti raspoređeni gotovo bilo gdje u svijetu u roku od 18 sati.

Ovaj brod, osim ljudstva, prevozi i transportne avione, taktičku opremu, kao i borbene avione. Fotografije koje je objavio CENTCOM prikazuju vojnike opremljene kacigama, zaštitnim naočalama i u punoj borbenoj opremi.

# PENTAGON
# SAD
# CENTCOM
# BROD USS TRIPOLI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.