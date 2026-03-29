Američki general pisao marincima: Provjerite opremu i osigurajte da su vaše porodice spremne

Leonard F. Anderson IV, komandant Rezervnih snaga američkog marinskog korpusa, uputio je pismo rezervistima u kojem ih poziva da hitno preispitaju nivo svoje spremnosti u kontekstu aktuelnih operacija povezanih s Iranom.
U pismu, Anderson upozorava da se Sjedinjene Američke Države (SAD) nalaze u "ključnom trenutku", naglašavajući da globalni događaji direktno utiču na nacionalnu sigurnost.
- Naša država je u presudnom trenutku. Globalni događaji oblikuju našu sigurnost i moramo biti spremni - naveo je Anderson, postavljajući direktna pitanja rezervistima o njihovoj sposobnosti za brzo raspoređivanje i borbenu spremnost.
Posebno je naglasio da spremnost više ne može biti predmet procjene, već da se podrazumijeva:
- Kada poziv stigne, spremnost će se podrazumijevati, a ne dovoditi u pitanje. Vaša spremnost nije deklaracija; ona je svakodnevna obaveza."
U pismu se dalje ističe da situacija nije hipotetička, već da su američke snage već angažirane u operacijama povezanim s Iranom, s ciljem očuvanja stabilnosti u zapadnoj hemisferi.
Anderson je upozorio i na mogućnost šire mobilizacije:
- Naši neprijatelji također odlučuju, a masovna mobilizacija mogla bi postati stvarnost."